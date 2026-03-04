Stadionul „Jane Nițulescu” din Caracal. Universitatea Craiova 2 primește vizita formației CSM Cetatea Turnu Măgurele

Sâmbătă, 7 martie 2026, de la ora 15:00, stadionul „Jane Nițulescu” din Caracal găzduiește partida dintre Universitatea Craiova 2 și CSM Cetatea Turnu Măgurele, contând pentru etapa a 19-a din Liga a III-a, Seria a V-a. Lideri ai clasamentului, cu 37 de puncte, craiovenii mizează pe susținerea suporterilor, care vor avea acces gratuit și vor fi întâmpinați cu stegulețe și magazinul mobil al clubului, pentru un plus de atmosferă și culoare în tribune.

„În acest moment Universitatea Craiova 2 este liderul seriei cu 37 de puncte. Ca o surpriză, toți participanții vor primi stegulețe cu Universitatea Craiova, iar doritorii de suveniruri vor fi întâmpinați pe stadion de magazinul mobil al Universității. Băieții au nevoie de încurajările noastre! Ne vedem pe stadion!”, transmit reprezentanții Primăriei Caracal.