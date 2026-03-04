Senatorul Petre Cezar: „Legea nu trebuie să apere funcții politice, ci interesul public”

Senatorul AUR de Olt, Petre Cezar, susține că modificările aduse legii amenajării teritoriului și urbanismului creează un mecanism prin care primarii sunt protejați de sancțiuni, iar responsabilitatea pentru deciziile lor este transferată, în final, către cetățeni. Parlamentarul susține că noul cadru legislativ favorizează complicități politice la nivel local și județean și slăbește controlul real asupra abuzurilor din administrație, în loc să consolideze răspunderea individuală și interesul public.

„Vorbim astăzi despre legea amenajării teritoriului și urbanismului, unde se introduc modificări privind termele de răspuns și amenzi, dacă nu se respectă aceste termene. Totodată în această lege e menționat că organul de control al direcției de urbanism este cea din cadrul Consiliului Județean. Întrebarea mea este: voi credeți că un primar va fi sanționat de către colegul său de la Consiliul Județean sau de Inspectoratul de Stat în Construcții, unde știm cu toții că acolo la vârf sunt politruci numiți în funcții publice? Mai mult, ați pasat responsabilitatea primarului către Primărie. Dacă doctorii răspund pentru ceea ce operează, dacă inginerii răspund pentru ceea ce semnează, dragilor, primarii nu răspund pentru ceea ce semnează, răspunde primăria. Adică tot cetățenii care își plătesc taxe și impozite suportă ceea ce semnează primarul. Mai mult decât atât, în urma amenzilor date, cel care ar trebui să emită actele, primarul, nu o face, pentru că nu este obligat de această lege, lăsând astfel deschisă practica acestei proceduri care nu este deloc corectă. Această lege nu trebuie să protejeze funcțiile politice, ci interesul public. România are nevoie de administrații locale responsabile, de reguli clare și de răspundere pentru deciziile luate”, este declarația senatorului Petre Cezar.