Prefectul de Olt, Emil Albotă, după alunecarea de teren de pe strada Grădiște: „Profesionalism și mobilizare totală pentru ca oamenii din Slatina să fie în siguranță”

„În urma alunecării de teren produse în zona străzii Grădiște din municipiul Slatina, a fost convocată ședința extraordinară a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Olt, la care au participat instituțiile membre ale comitetului și reprezentanții mass-media. La începutul ședinței au fost prezentate imagini din teren membrilor CJSU și reprezentanților presei, pentru informarea corectă asupra situației create. În cursul serii trecute, o locuință a fost avariată până la colaps de alunecarea de teren, iar echipele Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Matei Basarab” al județului Olt au intervenit prompt. Au fost evacuate 25 de persoane din zona de risc. A fost realizată o inspecție vizuală a perimetrului, zona a fost delimitată, iar bunurile de valoare au fost evacuate din locuințele aflate în pericol. Prin hotărârea adoptată în cadrul ședinței CJSU au fost stabilite următoarele măsuri:• monitorizarea și gestionarea permanentă a situației de către Comitetul Local pentru Situații de Urgență Slatina și Inspectoratul pentru Situații de Urgență Olt;• amplasarea de „martori” în zona alunecării de teren pentru urmărirea evoluției fenomenului;• Compania de Apă Olt și Distribuție Energie Oltenia vor lua măsurile necesare pentru prevenirea producerii unor avarii la rețelele de alimentare cu apă potabilă și energie electrică din zona afectată;• Inspectoratul de Stat în Construcții Olt va verifica situația clădirilor din zonă, va dispune măsurile de punere în siguranță și va constata încetarea utilizării acestora până la realizarea expertizei tehnice, care trebuie efectuată de autoritatea locală. Activitatea de monitorizare a zonei se desfășoară cu sprijinul Inspectoratului de Poliție Județean Olt, Inspectoratului de Jandarmi Județean Olt și al Poliției Locale.Prefectul județului Olt, Albotă Emil Florin, a declarat:Le mulțumesc pompierilor și tuturor forțelor Ministerului Afacerilor Interne pentru modul în care au intervenit aseară, până târziu în noapte, și astăzi. Am văzut profesionalism, promptitudine și multă dedicare – lucruri care ne dau încredere că oamenii sunt în siguranță. Același profesionalism și aceeași mobilizare le solicit în continuare tuturor instituțiilor implicate – Inspectoratului de Stat în Construcții, Primăriei municipiului Slatina, operatorului de apă-canal și furnizorului de energie electrică – pentru monitorizarea atentă a zonei și intervenție rapidă, dacă situația o va impune”, se arată în comunitățile Instituției Prefectului – Județul Olt.