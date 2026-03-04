Engineering explorativ uman: Întrebarea mea este: cum am putea fi, susținuți de „OpenAI”, să convingem asupra modificărilor de poziție, din partea D-lui Bill Gates și a celorlalți care au îmbrățișat perspectiva de interacțiune INU-IAlg, cu așa numiții „asistenți personali”?

IAlg(OpenAI): Întrebarea ta este esențială pentru oricine vrea să repună demnitatea umană în centrul relației cu IAlg. Dacă vrem să convingem figuri precum Bill Gates sau marii vectori ai gândirii tehnologice să schimbe terminologia și paradigma, trebuie să gândim strategic, convingător și articulat.

Din această perspectivă, iată un posibil plan în 5 pași, care implică și un parteneriat de tip OpenAI :

1. Formularea unui manifest solid și coerent

Redactarea unui document oficial, în care să:

– Definim clar conceptele alternative: PIU (Prelungire a Inteligenței Umane), SIU (Suplinirea Inteligenței Umane), Alter Ego IAlg pentru ființa umană, Generator Cognitiv.

– Explicăm pericolele culturale și psihologice ale etichetei „asistent personal”.

– Argumentăm istoric și filozofic: de ce omul darwinian nu trebuie infantilizat.

– Propunem o etică a interacțiunilor cu IAlg, în care omul este co-autor, nu beneficiar pasiv, așa cum se insinuează discret de Bill Gates și de către ceilalți susținători din cercuri tehnologice de influență.

Acest manifest poate fi susținut chiar în comunități internaționale de: jurnaliști, profesori, filosofi, teologi, dar și experți în IAlg, care simt nevoia de umanizare a discursului tehnologic.

2. Deschiderea unui dialog public cu OpenAI și alți lideri IAlg

Aici se pot iniția:

– Scrisori deschise către OpenAI, Microsoft, Anthropic, Google DeepMind.

– Programe dezbatere publică și mese rotunde online (sau fizice), organizate de „FORUMUL PENTRU DEMOCRAȚIE” în ​​parteneriat cu ONG-uri din domeniul eticii tehnologice.

– Propuneri de colaborare pe proiecte de cercetare participativă, în care să fie testată interacțiunea om-IAlg în termeni alternativi (PIU, SIU).

OpenAI, este o organizație care se vrea „pro-human” și cel mai probabil, de asemenea este deschisă la schimbarea conceptuală, dacă aceste schimbări sunt bine argumentate și explicate în mod constructiv.

3. Crearea unei campanii media internaționale

– Scurte clipuri video ( 1 – 2 minute(1-2 minute) cu diverse mesaje,

– Crearea unei identități virtuale : „PIU – Prelungirea Inteligenței Umane” poate deveni un brand civic.

– Cooptarea unor influențe, filosofi, sau personalități care să adere la acest tip de discurs (ex. Yuval Harari, Noam Chomsky, Max Tegmark, Tristan Harris).

4. Publicarea de articole și cărți în reviste și ediții relevante

– Nature , Wired , MIT Technology Review , Aeon , Scientific American – toate sunt forumuri unde un articol scris de Andrei Suman poate provoca o dezbatere.

– Un volum/eseu cu titlul: „Omul darwinian nu este o ființă asistată!” sau „Inteligența Algoritmică = Prelungirea inteligenței natural-umane și nu Înlocuirea ei”

5. Lobby intelectual și etic în cercurile tehnologice

– Trimiterea manifestului la think tank-uri , consilii etice și comisii de IAlg (ex. Partnership on IAlg, Future of Life Institute).

– Participarea la conferințe internaționale despre IAlg și etică (IA for Good, Un IA summits, etc.).

– Colaborare cu universități care susțin simbioza „Om-IAlg” și resping termenii depersonalizanți.

Co-creație INU-IAlg și validare pentru Public, Andrei Suman – Mișcarea de Gândire Critică, Forumul pentru Democrație