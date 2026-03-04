Acasă Actualitate Alunecare de teren în Slatina, pe strada Grădiște. 25 de persoane evacuate,...

Alunecare de teren în Slatina, pe strada Grădiște. 25 de persoane evacuate, mai multe locuințe în pericol

Momente de teamă pentru mai multe familii de pe strada Grădiște, din Slatina, unde o alunecare de teren aflată în evoluție a afectat deja două locuințe și amenință alte cinci. O casă este grav avariată, iar alta a suferit pagube la nivelul acoperișului. Din motive de siguranță, 25 de persoane, dintre care nouă copii, au fost evacuate preventiv, autoritățile monitorizând permanent situația pentru a preveni alte riscuri.

„Alunecare de teren în evoluție în municipiul Slatina, strada Grădiște. În urma evaluărilor efectuate în teren:
– două locuințe au fost afectate de alunecarea de teren (o locuință este grav afectată, iar o altă locuință este afectată ușor, la nivelul acoperișului);
– alte cinci locuințe sunt în pericol de a fi afectate.
Ca măsură preventivă, au fost relocate 25 de persoane din cele șapte locuințe (16 adulți și 9 copii). Situația este monitorizată de ISU Olt și Comitetul Local pentru Situații de Urgență Slatina”, transmit reprezentanții ISU Olt.

