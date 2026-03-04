49 de ani de la cutremurul din 1977. Senatorul Ghiță cere investiții urgente în sistemul de intervenție

La aproape jumătate de secol de la una dintre cele mai dramatice tragedii din istoria recentă a României, senatorul de Olt Robert Daniel Ghiță readuce în prim-plan o întrebare esențială pentru siguranța națională: este statul român pregătit, astăzi, să gestioneze eficient un dezastru major?

Pornind de la bilanțul cutremurului din 4 martie 1977, cu mii de victime, zeci de mii de locuințe distruse și pierderi economice uriașe, parlamentarul atrage atenția că, deși sistemul de urgență a evoluat semnificativ, persistă vulnerabilități structurale serioase. Deficitul de personal calificat, problemele logistice, infrastructura rutieră precară și ritmul lent al consolidării clădirilor cu risc seismic ridicat sunt, în opinia sa, semnale de alarmă care nu mai pot fi ignorate. În plan local, acesta invocă situația zonelor afectate de alunecări de teren din zona Dealului Grădiște, din Slatina, subliniind necesitatea unor politici publice preventive și a unei responsabilități sporite în emiterea autorizațiilor de construire. Totodată, senatorul își exprimă rezervele față de concluziile optimiste ale exercițiilor de simulare, avertizând că realitatea unui seism major ar putea genera blocaje și haos, așa cum demonstrează scenarii analizate inclusiv în state dezvoltate.

Mesajul său este unul ferm, fără investiții consistente, strategie pe termen lung și asumare guvernamentală reală, România riscă să repete greșelile trecutului. La 49 de ani de la tragedia din 1977, întrebarea rămâne deschisă, am învățat suficient sau așteptăm o nouă dramă pentru a acționa decisiv?

