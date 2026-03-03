Senatorul Petre Cezar atrage atenția asupra „amestecului legislativ” din OUG 2/2026, cerând respingerea acesteia

Senatorul AUR de Olt, Petre Cezar, critică modul în care Guvernul a promovat Ordonanța de Urgență nr. 2/2026, susținând că actul normativ, dedicat oficial sprijinirii crescătorilor de suine și sectorului avicol, include în mod ascuns prevederi privind restituirea imobilelor preluate în perioada comunistă. Parlamentarul acuză o posibilă tentativă de a masca modificări sensibile prin introducerea lor într-o ordonanță fără legătură directă și solicită respingerea documentului, pe care îl consideră un derapaj legislativ ce trebuie corectat de urgență.

„O întrebare pentru domnii guvernanți de astăzi care au venit cu această hotărâre de urgență să o transforme în lege. Ce legătură are Ordonanța de Urgență 2/2026 privind aprobarea programului de susținere a crescătorilor de suine, porci în limbajul curent, cu restituirea imobilelor preluate în perioada comunistă? În titlul legii se face referire la producătorii de suine și la programe de susținere în sectorul avicol. În expunerea de motive apar cuvintele purcei și găini. Nimic despre retrocedări. Surpriza legată de restituire apare însă în ultimul articol al ordonanței și este, dacă îmi permiteți exprimarea, o gogomonie aruncată acolo. Există două explicații posibile. Ori sunteți mai mult decât neglijenți și ați amestecat în această ciorbă legislativă elemente care n-au nicio legătură unele cu altele, ori doriți să acoperiți o mizerie legată de restituirea imobilelor din perioada comunistă cu ouă și porci. Oricum ar fi, legiferarea nu se face pe repede înainte, nu se face prin ordonanțe de urgență în care sunt strecurate la sfârșit într-un mod cât se poate de ascuns tot felul de prevederi pe ultima pagină. Sunteți datori să corectați acest derapaj și să respingeți această ordonanță care nu vă face vă cinste și nici alegătorilor care v-au pus în pozițiile în care sunteți astăzi”, este declarația senatorului AUR, Petre Cezar.