Scornicești. Daniel Tudor anunță extinderea programului de reabilitare

Primarul orașului Scornicești, Daniel Tudor, a anunțat marți, 3 martie, semnarea ordinului de ministru pentru extinderea programului de reabilitare a clădirilor din oraș. Blocurile 1 și 2 de pe strada Pompierilor, internatul liceului și dispensarul din Bircii vor intra în perioada următoare în lucrări, într-un demers pe care edilul îl descrie drept un nou pas concret în procesul de modernizare a comunității.

„Dragii mei, rând pe rând, proiectele pe care le-am promis devin realitate. Programul de reabilitare a blocurilor se extinde prin includerea Blocului 1 și Blocului 2 de pe strada Pompierilor, împreună cu Internatul liceului și dispensarul din Bircii, pentru care a fost semnat astăzi (n.r. 3 martie) ordinul de ministru și urmează începerea lucrărilor. Sunt pași concreți care arată că dezvoltarea comunității noastre merge înainte. Vă mulțumesc pentru încredere — împreună transformăm planurile în fapte și construim un viitor mai bun pentru Scornicești!”, declară edilul.