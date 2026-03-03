Primarul Marius Aliman a dat startul curățeniei de primăvară în Deveselu

Primăvara a adus nu doar temperaturi mai blânde, ci și startul unei ample acțiuni de igienizare în comuna Deveselu. Primarul Marius Aliman a anunțat demararea campaniei de curățenie, un demers care vizează îmbunătățirea aspectului localității și consolidarea spiritului civic în rândul comunității. Potrivit edilului, lucrările au început deja cu sprijinul colegilor de la VMI, cărora le-a transmis mulțumiri pentru implicare și profesionalism. Echipele sunt mobilizate pentru a interveni în mai multe zone ale comunei, într-un efort coordonat de igienizare.

„Ne dorim un mediu curat, îngrijit și demn de comunitatea noastră”, a transmis primarul, subliniind că în perioada următoare vor fi desfășurate lucrări de salubrizare a spațiilor publice, a zonelor verzi și a marginilor de drum. Administrația locală face apel și la responsabilitatea cetățenilor, considerând că succesul unei astfel de inițiative depinde de implicarea fiecăruia. Mesajul este clar, păstrarea curățeniei nu ține doar de intervenția autorităților, ci și de grija zilnică pentru gospodăria proprie și pentru spațiul comun.

„Doar împreună putem menține comuna așa cum ne-o dorim”, a transmis edilul, invitând locuitorii să se alăture efortului colectiv.