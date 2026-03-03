ISU Olt continuă Săptămâna Protecției Civile. Ateliere practice și instruiri pentru siguranța comunității

ISU Olt a marcat începutul săptămânii de luni, 2 martie 2026, printr-o nouă serie de activități dedicate informării și pregătirii populației, în cadrul manifestărilor organizate cu prilejul Săptămânii Protecției Civile. Reprezentanții instituției au fost prezenți în mijlocul comunității, unde au oferit informații utile privind comportamentul adecvat în situații de urgență și au organizat ateliere practice destinate cetățenilor de toate vârstele.

La acțiuni au participat specialiști din cadrul Inspecției de Prevenire, al Serviciului Pregătire pentru Intervenție și Reziliența Comunităților, precum și personal operativ din subunitățile de intervenție. Activitățile au inclus exerciții demonstrative menite să familiarizeze populația cu tehnicile de bază în acordarea primului ajutor și reacția în cazul producerii unor dezastre.

Potrivit reprezentanților ISU Olt, pregătirea populației pentru a face față situațiilor de urgență rămâne o prioritate instituțională. Astfel de demersuri contribuie la creșterea gradului de informare, la consolidarea rezilienței comunitare și la dezvoltarea unui comportament preventiv în rândul cetățenilor.