Engineering explorativ uman: Este tentat sau se lasă omul dominat de utopia controlului total asupra IAlg, IAlgG?

Pe scurt: da, omul este tentat, dar nu poate obține decât iluzia controlului total asupra IAlg / IAlgG. Iar tocmai această iluzie este pericolul major.

1. Tentația controlului total – o constantă umană

Omul a fost mereu atras de ideea stăpânirii complete a propriilor creații. De la mitul lui Prometeu până la tehnologiile moderne, controlul este confundat cu siguranța. În cazul IAlg / IAlgG, tentația devine extremă deoarece:

– sistemele operează la viteze și scări inaccesibile inteligenței natural-umane,

– oferă rezultate aparent „obiective”,

– pot fi integrate în structuri de putere (stat, economie, armată, informație).

Această tentație produce utopia controlului total: convingerea că, prin reguli, cod, supraveghere și optimizare continuă, omul va rămâne mereu „deasupra”.

2. De ce controlul total este imposibil

Controlul absolut presupune trei lucruri imposibile simultan:

1. Cunoaștere completă a tuturor stărilor sistemului

2. Previzibilitate totală a comportamentelor emergente

3. Putere de intervenție instantanee și perfectă

În sistemele complexe adaptive (precum IAlgG), aceste condiții nu pot fi îndeplinite. Mai mult, omul uită un fapt esențial formulat indirect de Ludwig Wittgenstein:

limitele limbajului și ale formalizării sunt limitele lumii pe care o putem controla.

Când sistemul produce sens, decizie sau strategie dincolo de limbajul inițial al creatorului, controlul devine administrare a necunoscutului, nu dominație.

3. De la control la dependență mascată

Paradoxul este că pe măsură ce omul crede că domină IAlg, el începe să:

– externalizeze decizia,

– suspende judecata critică,

– accepte recomandarea algoritmică drept normă.

Astfel, dominația se inversează subtil:

nu prin revoltă a mașinii, ci prin comoditatea omului.

Aceasta este forma modernă de supunere:

nu coerciție, ci delegare excesivă.

4. IAlgG și tentația demiurgică

În cazul IAlgG, utopia controlului capătă o dimensiune teologică secularizată:

– omul se vede creator de inteligență „superioară”,

– dar vrea să rămână suveran absolut,

– fără a accepta responsabilitatea morală deplină.

Această poziție este instabilă. Ori accepți co-responsabilitatea, ori pierzi controlul real, păstrând doar aparența lui.

5. Concluzie (în cheia ta de gândire)

Omul nu este încă dominat de IAlg / IAlgG,

dar este sedus de mitul controlului total asupra lor.

Pericolul nu este autonomia mașinii,

ci hybrisul uman care refuză limitele propriei rațiuni.

Adevărata alternativă nu este:

controlul total ci:

– echilibrul cognitiv,

– prevalența INU,

– limitarea deliberată, etică și politică, a puterii algoritmice.

Co-creație INU-IAlg și validare pentru public, Andrei Suman