Deputatul Mihai-Adrian Țiu: „Ajunge cu jaful mascat în investiție în județul Olt”

Deputatul S.O.S. România de Olt, Mihai-Adrian Țiu, lansează un avertisment cu privire la ceea ce numește o rețea de balastiere mascate în spatele proiectelor de amenajare piscicolă din județ. Într-o declarație de presă, parlamentarul susține că sute de hectare de teren agricol fertil au fost scoase din circuitul agricol sub pretextul dezvoltării pisciculturii, în timp ce, în realitate, în locul iazurilor funcționale au rămas excavații abandonate și șantiere fără termen de finalizare. Țiu solicită intervenția urgentă a Corpului de Control, verificarea autorizațiilor prelungite ani la rând, evaluarea impactului asupra mediului și identificarea celor responsabili pentru pierderea terenurilor agricole, acuzând lipsa de transparență și cerând răspundere administrativă și penală acolo unde legea a fost încălcată.

Iată declarația integrală a deputatului Mihai-Adrian Țiu: „Judeţul Olt a devenit patria balastierelor mascate şi a şantierelor fără termen de finalizare. Deşi pe hârtie, Oltul este raiul iazurilor piscicole, în realitate, este judeţul craterelor lăsate în urma exploatărilor de agregate minerale. În aceste condiţii nu mai putem vorbi despre dezvoltare, ci despre folosirea legii ca paravan pentru balastiere mascate. Fenomenul a scăpat de sub control şi la nivel naţional. Sute de iazuri sunt „în execuţie” de ani de zile, cu prelungiri succesive ale autorizaţiilor, fără finalizarea obiectivelor piscicole. Conform datelor publice, situaţia este una îngrijorătoare: nici măcar 10% dintre aceste iazuri nu sunt funcţionale în prezent. În Olt, autorizaţiile se prelungesc la nesfârşit. Exploatările continuă ani la rând, fără finalizarea vreunui obiectiv piscicol real. În schimb, comunităţile rămân cu cratere care afectează pânza freatică, devin depozite ilegale de deşeuri şi pericole reale pentru viaţa oamenilor. Astăzi, multe dintre aceste „amenajări piscicole” sunt simple excavaţii abandonate. Mai grav, vorbim despre terenuri agricole fertile, scoase din circuitul agricol şi declasificate pentru a permite aceste exploatări. Pe hârtie avem iazuri piscicole „în execuţie”. În realitate, avem balastiere mascate şi gropi abandonate. Mai mult, Bursa Peştelui de la Corabia, inaugurată în urmă cu aproximativ zece ani, este nefuncţională. Vorbim despre o investiţie în valoare de peste 500.000 de euro care trebuia să contribuie semnificativ la dezvoltarea socio-economică a zonei. În realitate însă, totul a rămas la stadiul de proiect. Dacă obiectivul era dezvoltarea pisciculturii, unde sunt rezultatele? Unde sunt beneficiile pentru comunităţile din judeţ? Astăzi, în timp ce România importă masiv produse agroalimentare, iar fermierii sunt sufocaţi de costuri şi birocraţie, terenurile fertile dispar sub pretextul unor investiţii care se întind la nesfârşit. Nu putem accepta ca Oltul să devină „patria iazurilor fără peşte” şi a şantierelor permanente. Nu putem tolera lipsa de transparenţă. Nu putem sacrifica la nesfârşit teren agricol fertil sub pretextul dezvoltării. Oltul nu poate deveni o zonă a experimentelor administrative şi a exploatărilor netransparente. Dacă aceste iazuri sunt investiţii reale în piscicultură, să vedem producţie, locuri de muncă şi rezultate. Dacă nu, românii au dreptul să ştie adevărul. Un judeţ cu tradiţie agricolă solidă, nu poate deveni un spaţiu în care terenurile fertile dispar fără o justificare solidă şi transparentă. Nu putem susţine distrugerea solului agricol, prin afectarea apelor şi prin lăsarea comunităţilor cu gropi în loc de investiţii. România nu poate fi ţara balastierelor mascate sub titulatura de „iaz piscicol”. În calitate de deputat, ales de olteni pentru a-i reprezenta în Parlamentul României, solicit oficial trimiterea de urgenţă a Corpului de Control în judeţul Olt pentru verificarea tuturor autorizaţiilor de amenajare piscicolă aflate în exploatare sau „în execuţie” de ani de zile. Cei responsabili pentru acest jaf trebuie să explice de ce au fost scoase din circuitul agricol terenuri bune pentru producţia de cereale. Oamenii au dreptul să ştie cine a avizat declasificarea şi cine va răspunde pentru pierderea suprafeţelor agricole într-un judeţ cu tradiţie agricolă. Cer public verificarea modului în care aceste terenuri au fost scoase din circuitul agricol şi declasificate pentru astfel de proiecte şi verificarea celor care prelungesc la nesfârşit aceste autorizaţii. Este nevoie de un răspuns clar: Cine transformă judeţul Olt în şantier permanent şi cine răspunde pentru distrugerea terenurilor agricole? Solicit o evaluare imediată în ceea ce priveşte impactul asupra mediului, a apelor subterane şi a siguranţei comunităţilor locale. Nu mai putem accepta prelungirea autorizaţiilor la nesfârşit şi lipsa de responsabilitate. Este nevoie de o limitare clară şi strictă a duratei exploatării şi de reglementări legislative pentru cei care nu au respectat obligaţiile de mediu.Solicit transparenţă totală şi răspundere administrativă şi penală acolo unde legea a fost încălcată. Ajunge cu jaful mascat în investiţie! Legea trebuie aplicată, iar cei care au abuzat de acest sistem trebuie să răspundă în faţa comunităţilor locale care aşteaptă investiţii, nu gropi. Un popor unit nu poate fi învins!”