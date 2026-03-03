Deputatul Gigel Știrbu: „Oltul pierde locuitori, dar câștigă primării. Reforma administrativă nu mai poate fi amânată”

Deputatul PNL de Olt, Gigel Știrbu, pretinde că Partidul Social Democrat încearcă să destabilizeze scena politică prin discuții privind înlăturarea lui Ilie Bolojan, în timp ce România începe să înregistreze primele semne de redresare economică. Liberalul critică conducerea administrativă a județului Olt, pe care o asociază cu influența PSD, și susține necesitatea unei reforme administrative prin comasarea localităților, în contextul scăderii dramatice a populației. Știrbu invocă exemple din alte județe, unde primari liberali au decis reorganizarea administrativă pentru eficientizarea cheltuielilor și atragerea de fonduri, pledând pentru o administrație suplă, orientată spre cetățean, nu spre interese de partid.
Iată declarația integrală a deputatului PNL de Olt, Gigel Știrbu: „Vin în fața dumneavoastră astăzi pentru că am observat că în ultima perioadă, în ultimele zile, există în societate, în piața publică, narativul ăsta că Partidul Social Democrat sau reprezentanții Partidului Social Democrat se întâlnesc pentru a decide soarta lui Ilie Bolojan. E ciudat că există o astfel de discuție în spațiul public pentru că tocmai cei care au adus România în situația în care se află astăzi vor să-l dea jos pe cel care încearcă să scoată România din beleaua în care se află, adusă de cei de la PSD. Dar politica românească ne-a obișnuit cu absolut orice. E posibil absolut orice în politica românească. Lipsa de coerență, lipsa de bun simț, aș numi-o eu, tupeul și nesimțirea unora au atins cote nemărginite, chiar alarmante. Totodată, la nivelul județului Olt, pentru că trebuie să atingem acest subiect extrem de important pentru noi, care este și un exemplu pentru întreaga țară, un exemplu negativ, am văzut reprezentanții domnului Grindeanu care conduc județul acesta de 36 de ani, care spun că nu e bine să facem reformă administrativă, nu este bine să comasăm localitățile, nu este bine să facem o administrație sau să avem o administrație locală, suplă, care să vină în întâmpinarea doleanțelor cetățeanului, iar resursele care rămân să meargă către modernizarea comunităților. Păi e firesc, și am dat exemplul ăsta și n-o să încetez să-l dau. În județul Olt, acum 35 de ani, existau 92 de localități, iar județul avea 520.000 de locuitori. Astăzi județul a pierdut 140.000 de locuitori și are 112 localități. Exact pe dos, exact invers decât cum ar trebui să se întâmple lucrurile. Adică cu cât scade numărul de locuitori, cu atât ar trebui să se diminueze numărul de localități într-un județ. În județul Olt este exact invers. De ce? Pentru că nu e așa, trebuie să dăm de lucru, să aibă de unde să plece de acasă nepoatele, cumetrii, verișorii, lipitorii de afișe și așa mai departe. Nu mai revin la aceeași retorică, cu siguranța, asta o cunoașteți cu toți. În altă ordine de idei, avem câteva exemple în România, unde sunt județe în care localități cu număr mare de populații au decis să facă comasare între ele. În Satul Mare am văzut localități care au decis să se comaseze. Am văzut săptămâna trecută, în Hunedoara, localități care au decis să facă această comasare. Ce au în comun aceste localități? Primarii de acolo sunt liberali. Înțeleg mecanismul după care funcționează o administrație coerentă, suplă, în folosul cetățeanului și s-au gândit în primul și în primul rând la cetățeni, nu la posturile lor, nu la angajații din primării, care unii, într-adevăr, trebuie să se gândească să-și caute alt job. Dar, în definitiv, pentru asta este administrația. Vedeam acum câteva zile foarte multe clipuri cu acest subiect. În județul Olt, într-o localitate aici, lângă Slatina, primarul în funcție a făcut un teren de sport. Într-o localitate unde primarul a câștigat cu vreo 220 de voturi. A făcut un teren de sport și înainte să inaugureze, la câteva zile după ce, nici nu știu dacă a făcut recepția, au căzut gardurile care împrejmuiau terenul de sport. Într-o localitate unde nu mai există 50-60 de copii. Facem terenuri de sport, facem săli de sport în loc să facem canalizări, în loc să facem aducțiuni de gaze, în loc să creăm anumit confort cetățenilor de acolo. Sau, eventual, să facem comasare de localități, pentru ca acele localități să poată să atragă fonduri europene, să se dezvolte, să atragă investiții. E clar că este o diferență, ca de la cer la pământ, între cele două viziuni. O viziune etatistă, o viziune învechită, o viziune care se gândește doar la logica de partid și de grup de gașcă. Și o viziune care este tipică PSD-ului și o viziune care se gândește la tot ceea ce înseamnă o administrație coerentă, o administrație în folosul cetățeanului. În altă ordine de idei, luna ianuarie, dragi prieteni, a anului 2026, este prima lună după mulți, mulți, mulți ani în care România are excedent bugetar. Asta înseamnă o guvernare responsabilă în folosul cetățeanului. Asta înseamnă să guvernezi cu ochiul la cetățean și nu cu gândul la procentele din sondaje, pentru că, în definitiv, scopul unui om politic este să facă treabă în folosul celui care l-a votat. Mulțumesc! Ne vedem de fiecare dată! Cu mare plăcere!”