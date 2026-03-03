Balș. Decizie neașteptată luată de primarul Rotea. Are legătură cu impozitele locale

Vești importante pentru contribuabilii din Balș. În baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 9/2026, care modifică Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, impozitele pentru locuințe, terenuri și autoturisme sub 2.000 cmc pot fi reduse cu 50% sau 25% pentru persoanele cu handicap grav ori accentuat și pentru reprezentanții lor legali. În plus, proprietarii clădirilor vechi beneficiază de scăderi suplimentare ale valorii impozabile, în funcție de vechimea imobilului. Pentru aplicarea corectă a facilităților fiscale, Primăria solicită depunerea documentelor justificative la Biroul Impozite și Taxe Locale.

„Conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 9/27.02.2026, Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare se completeaza dupa cum urmeaza:

– In cazul clădirii folosită ca domiciliu, a terenului aferent cladirii de domiciliu, precum si in cazul unui mijloc de transport cu capacitate cilindrică mai mică de 2.000 cmc, aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav și, respectiv, a reprezentanților legali, pe perioada în care au în îngrijire, supraveghere și întreținere persoane cu handicap grav, impozitul se reduce cu 50%;

– In cazul clădirii folosită ca domiciliu, a terenului aferent cladirii de domiciliu, precum si in cazul unui mijloc de transport cu capacitate cilindrică mai mică de 2.000 cmc, aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap accentuat și, respectiv, a reprezentanților legali, pe perioada în care au în îngrijire, supraveghere și întreținere persoane cu handicap accentuat, impozitul se reduce cu 25%.

Pentru stabilirea corecta a impozitului, va rugam sa va prezentati la Biroul Impozite si Taxe Locale cu urmatoarele documente :

– Carte de identitate,

– Certificat de incadrare in grad de handicap grav sau accentuat

– Act doveditor reprezentant legal

Valoarea impozabilă a clădirii se reduce, în funcție de anul terminării acesteia, după cum urmează:

a) cu 15%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 50 de ani și 100 de ani, inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referință;

b) cu 25 %, pentru clădirea care are o vechime de peste 100 de ani, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referință”, se arată în comunicatul emis de Primăria orașului Balș.