Sute de sancțiuni și permise reținute de polițiștii olteni în weekend

În weekend-ul recent încheiat, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Olt au desfășurat acțiuni extinse pentru menținerea ordinii publice, creșterea siguranței rutiere și prevenirea accidentelor de circulație. Intervențiile au vizat în special combaterea violenței, depistarea șoferilor care încalcă legislația rutieră și identificarea conducătorilor auto aflați sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive. Pe parcursul acțiunilor, oamenii legii au intervenit la 143 de solicitări, dintre care 95 au fost semnalate prin Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112. În urma controalelor efectuate, au fost aplicate peste 318 sancțiuni contravenționale, valoarea totală a amenzilor depășind 84.000 de lei.

În ceea ce privește abaterile rutiere, polițiștii au reținut 16 permise de conducere, opt pentru depășirea vitezei legale cu peste 50 km/h, unul pentru conducere sub influența alcoolului sau a altor substanțe interzise și șapte pentru alte încălcări ale normelor rutiere. Totodată, au fost retrase 15 certificate de înmatriculare din cauza unor defecțiuni tehnice ale autovehiculelor sau a neîndeplinirii obligațiilor legale. De asemenea, au fost constatate opt infracțiuni la regimul rutier.

Un caz relevant s-a înregistrat în noaptea de 28 februarie, în jurul orei 03:00, când polițiștii din cadrul Poliției orașului Balș au oprit pentru control, pe strada Nicolae Bălcescu, un autoturism condus de un bărbat de 35 de ani din județul Satu Mare. Întrucât acesta emana halenă alcoolică, a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicând o concentrație de 0,71 mg/l alcool pur în aerul expirat. Șoferul a refuzat ulterior transportul la o unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice necesare stabilirii alcoolemiei, fapt ce a dus la întocmirea unui dosar penal pentru refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice.

„Astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, scopul polițiștilor fiind reducerea riscului rutier și creșterea siguranței cetățenilor”, transmit reprezentanții IPJ Olt.