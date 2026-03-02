Spitalul Județean de Urgență Slatina. Screening neonatal extins la nivel național, speranță și diagnostic precoce pentru nou-născuți

Medicii Florin-Augustin Popa și Lucica Alexe au reprezentat Spitalul Județean de Urgență Slatina la lansarea Registrului Național de Screening Neonatal, desfășurată la Palatul Cotroceni, eveniment care marchează extinderea testelor pentru depistarea timpurie a bolilor grave la nou-născuți. Programul național, susținut de Ministerul Sănătății, crește numărul afecțiunilor investigate de la 3 la 19 și deschide perspectiva introducerii acestor investigații și la Slatina, oferind părinților mai multă siguranță și copiilor un start sănătos în viață.

„Dr. Florin-Augustin Popa, directorul medical al Spitalului Județean de Urgență Slatina și dr. Lucica Alexe, medic primar, Medic șef al Secției Neonatologie, au fost prezenți la lansarea „Registrului Național de Screening Neonatal” și a noului Program Național de Screening și Prevenție în Neonatologie, eveniment care a avut loc la Palatul Cotroceni.

„A fost o onoare pentru noi să reprezentăm Spitalul Județean de Urgență Slatina la acest eveniment, care înseamnă lumină, încredere și speranță pentru părinți și pentru viitorul copiilor noștri. Este o mare realizare pentru că vom putea despista și interveni rapid în tratarea unor afecțiuni grave, încă din primele zile de viață. În mandatul domnului ministru dr. Alexandru Rogobete, prevenția devine politică de stat”, a declarat dr. Florin-Augustin Popa. Registrul Național de Screening reprezintă un pas esențial pentru ca fiecare nou-născut să aibă acces la prevenție, diagnostic, intervenție și tratament adecvat, încă din primele zile de viață. Programul de screening neonatal s‑a dezvoltat considerabil, în ultimii ani, de la 3 boli investigate inițial, la 19 boli testate astăzi, asigurând o protecție mai bună pentru nou‑născuți. Screeningul metabolic genetic este un test de urmărire folosit pentru a depista anumite afecțiuni medicale grave la nou-născuți.

Scopul acestui test este de a identifica acei nou-născuți predispuși la anumite tulburari metabolice, înainte ca ei să înceapă să dezvolte simptome, iar boala să progreseze, permițând astfel, instituirea unui tratament cât mai rapid posibil. Aceste boli sunt, în majoritatea cazurilor, asimptomatice, la naștere. În curând, se vor putea face aceste investigații medicale și la Spitalul Județean de Urgență Slatina! Suntem aici pentru Slatina, pentru județul Olt”, se arată în comunicatul SJU Slatina.