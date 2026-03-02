„Pianul cu poeme” aduce emoție de 8 Martie la Casa de Cultură din Piatra-Olt

Locuitoarele orașului Piatra-Olt sunt invitate să sărbătorească Ziua Internațională a Femeii într-o atmosferă rafinată, unde poezia și muzica se împletesc într-un spectacol dedicat sensibilității și recunoștinței. Evenimentul „Pianul cu poeme”, susținut de Daniela Nane și Alexandru Burcă, promite o seară plină de emoție, la Casa de Cultură Piatra-Olt, pe 8 martie, de la ora 18:30.

„8 Martie la Piatra-Olt – o seară de poezie și muzică. Primăria orașului Piatra-Olt vă invită la spectacolul „Pianul cu poeme”, susținut de Daniela Nane și Alexandru Burcă, un eveniment care aduce împreună poezia și muzica într-o atmosferă elegantă și emoționantă. În ziua în care le sărbătorim pe cele care ne fac viața mai frumoasă, le arătăm prețuirea noastră printr-o seară în care versurile și acordurile de pian se întâlnesc pentru a crea un moment special. Vă așteptăm să petrecem împreună o seară frumoasă, cu emoție și bucuria de a fi împreună”, transmite primarul orașului Piatra-Olt, Nicușor Rada.