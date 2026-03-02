Emil Albotă și-a preluat mandatul de prefect

Noul prefect al județului Olt, Emil Albotă, a depus luni, 2 martie 2026, jurământul de învestire, marcând începutul unui mandat pe care îl anunță orientat spre respectarea legii, dialog instituțional și apropiere de cetățeni. Acesta a subliniat că prioritatea sa va fi consolidarea colaborării dintre instituții și menținerea unei comunicări deschise cu autoritățile locale, mediul economic, societatea civilă și presa, pentru o administrație eficientă în slujba comunității.

„Este o onoare şi o mândrie pentru mine să fiţi astăzi prezenţi la depunerea jurământului, un moment important al carierei mele profesionale. Preiau mandatul de prefect cu un profund sentiment de responsabilitate şi de determinare. Ştiţi bine, rolul prefectului este acela de a garanta respectarea legii şi de a asigura aplicarea ei unitară pe teritoriul judeţului şi acela de a asigura că politicile guvernamentale sunt implementate în judeţul nostru. Prioritatea mandatului meu va fi aceea de a închega și de a consolida relaţiile interinstituţionale pentru ca instituţiile aflate în coordonarea Prefecturii să poată să reprezinte cât mai bine interesele cetăţenilor. Voi asigura transparenţa şi dialogul continuu cu autorităţile locale, cu reprezentanţii societăţii civile, cu reprezentanţii mediului economic şi, bineînţeles, cu reprezentanţii presei. Ştiu din experienţa pe care am câştigat-o în anii în care am avut diferite funcţii la nivel central, că performanţa nu poate fi obţinută de unul singur şi că performanţa poate fi obţinută doar lucrând într-o echipă. Şi de aceea mizez pe profesionalismul, competenţa şi experienţa dumneavoastră pentru atingerea performanţei în activitatea pe care o desfăşurăm. Sunt onorat şi mulţumesc echipei care m-a propus şi m-a susţinut pentru această poziţie. Îmi voi exercita funcţia cu imparţialitate, cu fermitate şi în respect faţă de lege şi faţă de cetăţenii acestui judeţ”, este declarația prefectului Albotă.

Născut în 1975, la Slatina, acesta este conferențiar universitar în cadrul Universității Tehnice de Construcții București, la Departamentul de Mecanica Structurilor.

De-a lungul carierei, Albotă a ocupat mai multe funcții publice importante. Între 2014 și 2016 a fost secretar în cadrul Ministerului Educației Naționale, iar în perioada 2017-2019 a condus Inspectoratul de Stat în Construcții. Ulterior, între 2020 și 2024, a reprezentat județul Olt în Parlamentul României, fiind deputat din partea Partidului Social Democrat.

Activ și în plan politic la nivel local, Emil-Florin Albotă este membru al Biroului Permanent Județean al PSD Olt din 2016, iar din 2020 ocupă funcția de vicepreședinte al organizației.