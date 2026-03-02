Cinema „Eugen Ionescu” Slatina. Săptămână de filme pentru toate vârstele

Între 2 și 8 martie, Cinema „Eugen Ionescu” Slatina își invită publicul la o serie de proiecții gratuite dedicate întregii familii. De la animații îndrăgite precum Bolt, Rio, Megamind și Rango, până la producții pline de adrenalină ca Sisu 2: Drumul Răzbunării, Five Nights at Freddy’s 2 și Predator: Ținuturi Sălbatice, programul promite seri de neuitat alături de familie și prieteni.

Programul complet:

14:45 – Bolt (dublat, 3D)

16:00 – Rio (dublat, 3D)

16:30 – Megamind (dublat, 3D)

18:00 – Rango (dublat, 3D)

18:30 – Sisu 2: Drumul Răzbunării (3D)

20:30 – Five Nights at Freddy’s 2 (3D)

20:45 – Predator: Ținuturi Sălbatice (3D)