Acțiune preventivă pe DN 6. Polițiștii olteni intensifică controalele

Polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratul de Poliție Județean Olt desfășoară astăzi, 2 martie, o amplă acțiune preventivă pe DN 6, unul dintre cele mai circulate drumuri din județ, considerat un sector cu risc ridicat de producere a accidentelor rutiere, în special pe fondul depășirii vitezei legale. Operațiunea se derulează în sistem „releu”, pe tronsoanele aflate în responsabilitatea structurilor rutiere teritoriale, având ca scop principal reducerea riscului rutier și creșterea gradului de siguranță pentru toți participanții la trafic.

Pentru depistarea și sancționarea abaterilor, polițiștii folosesc aparate radar pentru monitorizarea vitezei, precum și dispozitive de testare pentru depistarea consumului de alcool și substanțe psihoactive în rândul conducătorilor auto. În paralel, șoferii opriți sunt informați despre importanța adoptării unui comportament preventiv și responsabil la volan, în cadrul unor activități cu caracter educativ. La acțiune participă și specialiști ai Registrul Auto Român, care efectuează verificări tehnice în trafic pentru identificarea defecțiunilor ce pot afecta siguranța circulației, în special în contextul condițiilor specifice sezonului rece.

Polițiștii rutieri reamintesc faptul că respectarea regulilor de circulație reprezintă un factor esențial în prevenirea accidentelor rutiere și în protejarea vieții.