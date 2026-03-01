USR propune „România 2036”, un plan amplu pentru viitorul țării

La congresul desfășurat la Sibiu, Uniunea Salvați România a lansat proiectul „România 2036”, o inițiativă strategică prin care partidul își asumă un rol de planificare pe termen lung pentru dezvoltarea țării. Prezentat de liderul formațiunii, Dominic Fritz, demersul urmărește să genereze o dezbatere națională privind direcțiile majore de evoluție ale României până în 2036, de la educație și sănătate, la securitate și revitalizarea mediului rural. Proiectul va parcurge etape de consultare publică și co-creare de politici, cu obiectivul final de a produce măsuri legislative concrete și o viziune coerentă pentru viitorul societății românești.

Iată comunicatul integral: „USR a lansat ieri, la Congresul partidului de la Sibiu, România 2036, un proiect de politici publice care își propune să construiască scenarii de viitor pentru România, cu orizontul anului 2036. La 10 ani de la înființare, USR își asumă un rol diferit în politica românească: acela de a planifica pe termen lung și de a genera viziune, nu doar de a reacționa la crizele momentului.

Proiectul a debutat cu o etapă internă, în care membrii USR au ales 4 teme strategice dintr-un total de 7, considerate esențiale pentru viitorul României.

„Într-un moment în care politica românească suferă de lipsă de coerență, viziune și planificare strategică, acest proiect este un exercițiu de responsabilitate și curaj intelectual. Construim, printr-un proces deschis tuturor românilor, un document strategic cu ținte clare și pași bine definiți. În lunile următoare, vom genera o dezbatere națională despre cum construim România 2036, pe care vrem să o purtăm nu doar în urban, ci și în rural”, a declarat Președintele USR Dominic Fritz, la Congresul „Viitorul acum”, desfășurat la Sibiu.

În urma votului intern, cele patru teme alese sunt:

– Viitorul educației – Educația în 2036 va trebui să răspundă unor provocări radicale: automatizarea muncii, diversitatea culturală, nevoia de învățare continuă. Cum arată o școală relevantă în 2036? Ce competențe vor fi esențiale pentru cetățeni activi și adaptabili? Cum putem construi un sistem educațional flexibil, echitabil și conectat la realitățile tehnologice și sociale ale viitorului?

– Viitorul sănătății – În 2036, sistemul de sănătate va trebui să fie digitalizat, centrat pe prevenție și capabil să răspundă rapid la crize sanitare. Cum putem construi un sistem care pune pacientul în centru? Ce reforme sunt necesare pentru a combate bolile cronice, a susține sănătatea mintală și a integra tehnologia în îngrijire? Cum putem asigura echitate în accesul la servicii medicale și sustenabilitate financiară?

– Viitorul siguranței naționale – În 2036, siguranța națională va depinde nu doar de apărare militară, ci și de capacitatea de a gestiona riscuri cibernetice, energetice și informaționale. Cum construim o societate rezilientă și pregătită pentru crize? Ce instituții trebuie reformate? Cum ne protejăm democrația într-un mediu global instabil? Și ce rol poate juca România în arhitectura de securitate europeană?

– Viitorul satului românesc – În 2036, satul românesc ar putea fi fie un spațiu revitalizat, conectat și prosper, fie o zonă marginalizată, afectată de depopulare și declin economic. Cum putem transforma ruralul într-un motor de dezvoltare durabilă? Ce rol vor juca digitalizarea, infrastructura inteligentă și economia locală? Putem imagina sate în care tinerii revin, serviciile publice sunt accesibile, iar tradiția se împletește cu inovația?

În următoarea etapă, care se va desfășura în luna martie, fiecare temă va fi analizată de câte un expert extern, cu libertate deplină de a imagina scenarii pentru România în 2036. Rolul acestora nu este de a oferi soluții definitive, ci de a stimula dialogul, întrebările curajoase și dezbaterea publică. Scenariile vor fi lansate public, în dezbatere națională.

După dezbaterea națională, proiectul intră în etapa de co-creare de politici publice, cu obiectivul clar de a genera modificări legislative concrete. Toate materialele – scenarii, idei și propuneri – vor fi reunite într-un document strategic: România 2036, care va fi lansat la Congresul Național USR din toamnă”.