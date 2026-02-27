Previzibil. Emil-Florin Albotă, prefect de Olt!

Guvernul a decis, în ședința de astăzi, 27 februarie, numirea lui Emil-Florin Albotă în funcție de prefect. Hotărârile adoptate oficializează o schimbare anunțată după ce Cosmin Floreanu și-a depus demisia de onoare de la conducerea instituției.

Numirea lui Emil-Florin Albotă aduce la conducerea Prefecturii Olt un profil cu experiență atât în mediul academic, cât și în administrația publică. Născut în 1975, la Slatina, acesta este conferențiar universitar în cadrul Universității Tehnice de Construcții București, la Departamentul de Mecanica Structurilor.

De-a lungul carierei, Albotă a ocupat mai multe funcții publice importante. Între 2014 și 2016 a fost secretar în cadrul Ministerului Educației Naționale, iar în perioada 2017-2019 a condus Inspectoratul de Stat în Construcții. Ulterior, între 2020 și 2024, a reprezentat județul Olt în Parlamentul României, fiind deputat din partea Partidului Social Democrat.

Activ și în plan politic la nivel local, Emil-Florin Albotă este membru al Biroului Permanent Județean al PSD Olt din 2016, iar din 2020 ocupă funcția de vicepreședinte al organizației.