Management, competență… Da’ cu ușa ce ați avut?

La numirea politică a lui Mădălin Ady Teodosescu la conducerea punctului secundar al Companiei de Apă Olt, canalele oficiale invocau managementul de performanță, competența directorului adus… politic. În fapt, o instituție a statului care ajungea să facă protecție socială pentru cineva care căuta serviciu aproape de casă!

Iar, managementul acestuia se vede cu daune la CAO Balș. În dimineața zilei de vineri, 27 februarie, o manevră imprudentă asupra unui utilaj tehnologic a distrus efectiv ușa de acces în incinta de la sediul CAO Balș.

Din fericire pentru situația dată nu există victime, doar managementul performant dă peste cota de nivel a ușii de intrare în incinta instituției.