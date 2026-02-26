Șofer băut și altul cu permisul suspendat, depistați în trafic de polițiștii olteni

Două intervenții recente ale polițiștilor olteni scot la iveală probleme grave de responsabilitate în trafic. Un bărbat depistat băut la volan în miez de noapte și un altul prins conducând deși avea permisul suspendat. Ambele cazuri sunt în curs de cercetare, iar oamenii legii atrag atenția asupra riscurilor majore generate de astfel de abateri.

„La data de 26 februarie a.c., în jurul orei 00:40, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală nr.8 Perieți au oprit pentru control, în localitatea Nicolae Titulescu, un autoturism condus de către un bărbat de 60 de ani, din comuna Ghimpețeni. Întrucât emana halenă alcoolică, conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilometru, care a indicat valoarea de 0,47 mg/l alcool pur în aerul expirat. Bărbatul a fost condus la o unitate spitalicească pentru recoltarea probelor biologice de sânge, în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei. În cauză, polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea situației de fapt.

La data de 25 februarie a.c., în jurul orei 16:50, polițiștii din cadrul Poliției orașului Corabia au oprit pentru control, pe Drumul Național 54 A, în localitatea Grojdibodu, un autoturism condus de către un bărbat de 52 de ani. În urma verificărilor efectuate în bazele de date ale Poliției Române, s-a stabilit faptul că bărbatul avea dreptul de a conduce vehicule pe drumul public suspendat. În cauză, polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere”, se arată în comunicatul IPJ Olt.