Salvează Satul Românesc. Expoziție de fotografie, cu tema „RĂDĂCINI”, autor Claudiu Niță

Născut în Slatina, în 1989, am crescut în Câmpia Boianului, mai exact în comuna Stoicănești. Școala și liceul le-am urmat în București, oraș în care trăiesc de aproape o viață. Sunt absolvent al școlii de design și fotografie din cadrul Facultății Româno‑Americane din Bucuresti fiind pasionat de acestea lucrând totodata o perioada de mai mulți ani in domeniu graficii industriei muzicale din USA cu diferiti artisti cunoscuti.

Pasiunea pentru fotografie, grafică, istorie și lectură o am încă din copilărie. Am fost mereu fascinat să descopăr esența lucrurilor, folclorul și poveștile locurilor pe care bunicii mei mi le istoriseau cu atâta patos. Ei au fost cei pe care i-am respectat profund și datorită cărora s-a născut dorința mea de a afla cât mai multe despre satul copilăriei mele și, mai târziu, despre istoria țării noastre, în special a Țării Românești și a județului Olt.

Inspirațiile mele au fost întotdeauna profesorul, muzeograful, pictorul și scriitorul Traian Zorzoliu, unchiul meu, și profesorul de istorie al satului, Gheorghe Vieru. Deși nu mai sunt printre noi, scrierile lor m-au ajutat să înțeleg mai profund istoria neamului meu. Le sunt recunoscător din tot sufletul pentru efortul lor de a ne arăta cine suntem și de unde venim.

De mic am avut această chemare, însă mult timp am cercetat în tăcere, pentru mine. Abia anul trecut, pe 25 septembrie 2025, am decis să transform această pasiune într-o inițiativă publică: „Salvează Satul Românesc”, o pagină de facebook momentan, dedicată istoriei satului și a neamului bunicilor mei. Prin ea încerc să îi fac și pe alții să descopere frumusețea locurilor din care provin. Nu doar am scris despre ele, ci le-am surprins și în fotografii sugestive, în care, dacă privești cu atenție, poți înțelege filosofia din spatele lor.

Așa a luat naștere prima mea expoziție de fotografie, cu tema „RĂDĂCINI”, ce reunește imagini cu peisaje pitorești din Stoicănești și scene autentice din viața de la țară din sat.

Expozitia fiind dedicata bunicilor mei Tolos Constantin si Ioana si nu in ultimul rand unchiului meu Traian Zorzoliu si profesorului de istorie Gheorghe Vieru.

Expoziția va avea loc în comuna Stoicănești, pe Strada Muzeului, la Complexul Etnografic Boianu jud. Olt.

Vă aștept cu drag și cu interes să participați la expoziție si vreau sa multumesc nu in ultimul rand domnului primar Marius Preoteasa pentru suportul oferit.

fotograf: Claudiu Niță

profesie: Designer grafic – fotograf – videographer

Facebook: @ Salvează Satul Românesc

https://www.facebook.com/profile.php?id=61560964869787