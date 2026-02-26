PNL Olt: „Suntem în momentul în care ne dorim să realizăm un buget onest, fără privilegii și care să ofere șansa unei relansări economice”

PNL Olt avertizează că declarațiile făcute de Sorin Grindeanu alimentează percepția de instabilitate politică și pot afecta credibilitatea României într-un moment crucial pentru economie. Liberalii subliniază necesitatea unui buget onest, fără privilegii, care să mențină disciplina fiscală și să valorifice sacrificiile făcute de români pentru reducerea deficitului. În același timp, formațiunea cere PSD să își clarifice urgent poziția în Coaliție și să demonstreze, prin fapte, că susține reformele și relansarea economică. PNL își declară sprijinul pentru premierul Ilie Bolojan și avertizează că orice abatere de la acordul politic riscă să submineze încrederea dintre parteneri și stabilitatea guvernării.

„PNL a luat act de declarațiile lui Sorin Grindeanu făcute în cadrul interviului de la G4media, declarații care contribuie la crearea senzației de instabilitate și afectează credibilitatea României.

Suntem în momentul în care ne dorim să realizăm un buget onest, fără privilegii și care să ofere șansa unei relansări economice.

Trebuie să menținem disciplina fiscală și să nu anulăm sacrificiul făcut de români pentru obținerea reducerii deficitului bugetar.

Este un moment extrem de important pentru români și pentru țară, pentru că doar un buget realizat într-un mod corect poate garanta relansarea de care avem nevoie. În aceeași măsură, putem spune că stabilitatea României și redresarea țării depind de implementarea onestă a reformelor, de urmărirea cu bună credință a obiectivelor asumate în protocolul Coaliției și de o cooperare loială a tuturor actorilor politici implicați. Nu ne permitem acțiuni duplicitare, sabotaje în cadrul Coaliției sau schimbări ale înțelegerilor politice la jumătatea drumului.

Din aceste motive, PNL îi cere președintelui Grindeanu să se hotărască dacă se află la guvernare sau în opoziției. PSD trebuie să decidă urgent dacă vrea să contribuie la relansarea României sau își dorește să blocheze acțiunile de reformă.

PNL va lucra la propunerea pentru realizarea bugetului și așteaptă de la PSD, ca până la următorul moment al discutării acestuia să își clarifice de urgență poziția.

PNL dorește ca această Coaliție să aibă o bună guvernare, să își îndeplinească obiectivele asumate, atât asumate prin Acordul politic, cât și prin programul pe baza căruia a fost învestit.

PNL nu va ceda niciunui șantaj politic. Premierul Ilie Bolojan are susținerea PNL și schimbarea acestuia este nenegociabilă. Ne dorim să ducem la termen Acordul Coaliției semnat anul trecut, în litera și în spiritul lui.

În cazul în care PSD dorește schimbarea acestui Acord, trebuie să se gândească că PNL își rezervă dreptul să acționeze în consecință, plecând de la principiu ”un acord nerespectat înseamnă o pierdere de încredere între parteneri și dispariția oricărei garanții că un nou acord va fi respectat”, se arată în comunicatul PNL Olt.