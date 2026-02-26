Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, promite sprijin concret pentru crescătorii de animale și reguli mai clare pe piața cărnii

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, anunță măsuri urgente pentru sprijinirea crescătorilor de suine, ovine și caprine, afectați de fluctuațiile de preț și de blocajele din piață. Autoritățile pregătesc modificări legislative privind etichetarea și comercializarea cărnii, solicită ajutoare europene pentru sectorul suin și promit facilitarea accesului fermierilor la finanțare și programe de ameliorare genetică.

„Dialogul constant cu formele asociative generează soluțiile corecte pentru problemele pe care le întâmpină fermierii noștri. Astăzi (n.r. 25 februarie), la sediul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, am discutat cu reprezentanții crescătorilor de suine despre măsurile pe care le vom lua în perioada următoare pentru a sprijini acest sector puternic afectat în ultimele luni de fluctuațiile de prețuri. Am demarat împreună cu ANPC și ANSVSA o evaluare a legislației privitoare la comercializarea cărnii de porc și a produselor obţinute din alimente congelate. Legislația va fi modificată, astfel încât să fie asigurat un cadru corect privind etichetarea și comercializarea cărnii proaspete, care să ofere protecție și predictibilitate producătorilor noștri. Totodată, în cadrul Consiliului AgriFish de la începutul acestei săptămâni am solicitat Comisiei Europene acordarea unor ajutoare excepționale pentru sprijinirea sectorului suin, conform prevederilor europene privind intervenția în caz de perturbări ale pieței. După amiază, am avut un dialog aplicat și cu reprezentanții crescătorilor de ovine și caprine, un sector zootehnic de o importanță strategică. Având în vedere acordul CE privind achiziția de animale de reproducție din fonduri europene, în Planul Național Strategic vom institui o alocare distinctă pentru acest sector. De asemenea vom îmbunătăți condițiile privind ameliorarea efectivelor de reproducție, dar și cele privind accesul fermierilor la creditare. Fermierii noștri au nevoie de sprijin real, de acces facil la finanțare și de legislație actualizată pentru a continua să producă românește!”, declară ministrul Barbu.