Marius Oprescu: „Să nu uităm că această coaliție de guvernare și Guvernul se sprijină pe o majoritate în care aproape jumătate din ea este constituită din parlamentari PSD”

Tema săptămânii, din punct de vedere politic a fost lansată în spațiul public de Sorin Grindeanu, președintele PSD, un fel de ultimatum adresat partenerilor de coaliție guvernamentală.

Într-un interviu acordat pentru G4Media, social-democratul spune: „Vom consulta partidul dacă îl mai susținem pe Bolojan, și dacă mai punem premier de la PNL, și dacă mai ținem USR la guvernare”. Declarația vine în contextul în care tensiunile interne privind viziunea generală asupra reformei statului diferă de la partener la partener. Cu un electorat care așteaptă să livereze, PSD este în situația de a arăta că datele problemei nu duc spre o subordonare directă față de PNL. Mai mult, USR se află într-o vizibilitate aparte și față de PSD și față de PNL. Pe fondul acestei situații, în contextul declarației de mai sus, prim vicepreședintele PSD, președintele organizației județene Olt, Marius Oprescu a ținut să nuanțeze poziția colegului său de partid: „Să știți că această consultare este izvorâtă tocmai din discuțiile cu membrii de partid care sunt nemulțumiți de participarea noastră într-o coaliție alături de USR. Comportamentul celor de la USR, în ceea ce ne privește, este unul de cea mai joasă speță și nu aș vrea să fac alte comentarii, pentru că aș intra și eu în zona dânșilor și nu vreau să fac acest lucru, dar membrii noștri de partid sunt nemulțumiți de participarea într-o coaliție alături de USR și tocmai de aceea facem această consultare… Și, de asemenea, sunt nemulțumiți de comportamentul premierului actual, Ilie Bolojan, față de propunerile noastre pentru programul de guvernare pe care îl avem împreună. Încă o dată, cu riscul de a mă repeta, să nu uităm că această coaliție de guvernare și Guvernul se sprijină pe o majoritate în care aproape jumătate din ea este constituită din parlamentari PSD.

Deci nu poți să nu ții cont atunci când guvernăm împreună și de propunerile pe care PSD le are. De-a lungul acestor șase luni din mandat, foarte puțin am reușit să-l facem pe premierul actual să țină cont de acest lucru. Cu siguranță, în perioada următoare, așa cum am spus-o și pentru buget, lucrurile nu vor mai sta în acest fel.

Tocmai de aceea aceste consultări sunt importante pentru noi, pentru că primim semnal de la membrii că suntem mulțumiți și atunci trebuie să vedem exact care este realitatea și noi să acționăm în consecință”.

Declarația a fost făcută la finalul ședinței de Consiliu Județean Olt, acolo unde Oprescu este președinte. Poziționarea PSD într-un context de dialog intern nu este la prima încercare. În decursul timpului aceasta modalitate de echipare a unei idei cu pozițiile din teritoriu a mai fost întâlnită, scopul principal fiind transmiterea ideii că în partid marile decizii se iau în mod colectiv. Pe de altă parte, declarațiile de mai sus au și un context de independență în planul general, unde PSD este parte dintr-o guvernare care produce majorări de taxe, impozite crescute, restructurare în aparatul administrativ central și local. Tot Oprescu a negat ferm posibilitatea ieșirii PSD de la guvernare. Mai mult, PSD, prin Grindeanu condiționează existența unui acord în coaliție pentru a fi votat bugetul pe 2026.