Jandarmii olteni, lecție de responsabilitate pentru elevii din Balș

„Inspectoratul de Jandarmi Județean Olt a desfășurat ieri, 25 februarie a.c. o activitate preventiv educativă în cadrul programului „Alege să fii fair play!”, dedicată elevilor de la Liceul Teoretic „Petre Pandrea” din Balș. Evenimentul a urmărit stimularea unui comportament responsabil în rândul tinerilor și consolidarea unui mediu școlar în care respectul și echilibrul sunt valori asumate. Elevii au participat la discuții interactive despre fair play, gestionarea situațiilor tensionate și impactul pe care deciziile luate sub impulsul momentului îl pot avea asupra parcursului lor personal. Au fost analizate mecanismele care pot genera comportamente agresive, precum și modalități concrete de prevenire a acestora. Totodată, a fost evidențiat rolul instituțiilor de ordine publică în sprijinirea comunității și importanța unei relații deschise între tineri și autorități. Activitatea le-a oferit participanților ocazia de a reflecta asupra modului în care propriile alegeri influențează climatul din jurul lor și asupra responsabilității pe care o au în construirea unui mediu școlar sigur și echilibrat. Dialogul a scos în evidență necesitatea dezvoltării autocontrolului, a comunicării mature și a unei atitudini orientate spre cooperare. Jandarmeria Olt va continua să dezvolte proiecte educative care încurajează implicarea tinerilor și cultivarea unor valori solide, contribuind astfel la consolidarea unei comunități în care respectul și responsabilitatea devin repere naturale”, transmit reprezentanții IJJ Olt.