CJ Olt. Finanțare asigurată pentru continuarea proiectelor derulate prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”

Consiliul Județean Olt a aprobat în ședința de joi, 26 februarie, alocarea din bugetul local a cotei de 20% necesare cofinanțării proiectelor derulate prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”. Măsura asigură continuitatea lucrărilor, autoritățile estimând finalizarea modernizării a peste 41,8 kilometri de drum județean până la sfârșitul acestui an, înainte de termenul contractual din 2027. Proiectele vizează tronsoane esențiale pentru conectivitatea locală și dezvoltarea economică, contribuind totodată la creșterea siguranței rutiere și la îmbunătățirea legăturilor dintre comunitățile din județ.

„În ședința de Consiliu Județean de astăzi (n.r. 26 februarie) am aprobat plata din bugetul local a procentului de 20% din sumele estimate a fi decontate în anul 2026 de la bugetul de stat, în cadrul Programului Național de Investiții Anghel Saligny. Este un pas administrativ necesar pentru ca lucrările să continue în 2026 fără întârzieri. Estimăm finalizarea investițiilor până la sfârșitul acestui an, deși perioada contractuală de implementare se întinde până la jumătatea anului 2027. În total, peste 41,8 km de drum județean vor fi modernizați: DJ 643 Bobu – Voineasa – Balș, DJ 546C Potcoava – Perieți, DJ 703C Cungrea – Verguleasa. Ne concentrăm pe execuție, pe respectarea termenelor și pe utilizarea responsabilă a fondurilor disponibile. Investiția în infrastructura rutieră rămâne o prioritate, iar modernizarea acestor drumuri contribuie direct la o mai bună legătură între comunități, la susținerea activităților economice și la creșterea siguranței în trafic în județul Olt”, se arată în comunicatul Consiliului Județean Olt.