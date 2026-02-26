CARE SUNT MASURILE DE SIGURANȚĂ ÎN CAZ DE CONFLICT MILITAR PRIVIND TEHNOLOGIA CU MICROGENERATOARE NUCLEARE DE LA DOICEȘTI?

În seara zilei de 12 februarie am înțeles de la postul de televiziune „DG Tv” că lucrările privind investiția cu microgeneratoare nucleare, de la Doicești vor demara în curând și că vor fi finalizate în cursul anului 2034. Și, de asemenea, am înțeles că valoarea de investiție s-ar cifra a fi, în jur de 4-5 miliarde de euro. Având în vedere că valoarea acestei investiții este apreciabilă, avem totuși dreptul să ne punem întrebări legate de siguranța în exploatare a acestei investiții. Din această perspectivă, din cauza faptului că noi suntem o țară de pe Flancul de Est al NATO, în cazul unui conflict de anvergură NATO – Federația Rusă, aceste tehnologii de producere a energiei electrice ar putea deveni o țintă prin lovituri cu rachete din partea Federației Ruse. Spunem toate acestea având în vedere politicile militare ale Federației Ruse în Războiul cu Ucraina, război în care Federația Rusă a atacat în mod special infrastructura energetică a acestei țări. Și în această direcție avem dreptul să ne punem întrebarea: Este România pregătită și are stabilit un plan pentru protecția SMR-urilor în ipoteza unui asemenea conflict militar cu Federația Rusă? Odată ce acest proiect energetic de la Doicești a fost promovat, la noi nu s-au angajat discuții publice despre măsurile de apărare în cazul izbucnirii unui asemenea conflict militar. Ca urmare a acestei stări de fapte și de lucruri, apreciem că populația României are dreptul să fie informată mai ales cu privire la riscurile de mediu și cu măsurile de siguranța în exploatare a acestei investiții energetice pe timp de război.

Andrei Suman, Mișcarea de Gândire Critică „Forumul pentru Democrație”.