AUR propune revenirea la două tururi de scrutin pentru aleșii locali

AUR a depus în Parlament un proiect de modificare a Legii nr. 115/2015, care prevede alegerea primarilor și a președinților de Consilii Județene în două tururi de scrutin. Inițiativa vizează creșterea reprezentativității și legitimității aleșilor locali, oferind șanse mai echitabile partidelor mici și candidaților independenți, precum și consolidarea consensului în comunitățile locale.



„Alianța pentru Unirea Românilor a depus în Parlament o inițiativă legislativă pentru modificarea Legii nr. 115/2015, prin care propune revenirea la sistemul de vot în două tururi pentru alegerea primarilor și a președinților de Consilii Județene. Proiectul prevede organizarea unui al doilea tur de scrutin la două săptămâni după primul, în situația în care niciun candidat nu obține majoritatea voturilor valabil exprimate. Potrivit expunerii de motive, actualul sistem într-un singur tur și-a arătat limitele în ceea ce privește reprezentativitatea și legitimitatea aleșilor locali, afectând calitatea dezbaterii electorale și competiția reală între candidați. Revenirea la sistemul utilizat până în anul 2012 va contribui la creșterea reprezentativității, va oferi șanse egale partidelor noi, partidelor mici și candidaților independenți și va consolida consensul în comunitățile locale privind prioritățile de dezvoltare. Prin această inițiativă, AUR își reafirmă angajamentul pentru consolidarea democrației locale și pentru o administrație mai legitimă și mai responsabilă în fața cetățenilor”, se arată în comunicatul AUR Olt.