Slatina. 11 noi lifturi moderne, instalate și puse în funcțiune

Locuitorii mai multor imobile din municipiul Slatina beneficiază, începând de luni, 23 februarie, de 11 lifturi noi, moderne, instalate și puse deja în funcțiune. Noile echipamente deservesc scările de bloc din următoarele zone:

– CAM 1, scările A și B

– Blocul 10, Piața Gării, scările A, B și C

– Blocul 9, Piața Gării, scările B și C

– Blocul 4, bulevardul A.I. Cuza, scările B și D

– GA 22 și GA 23, Aleea Rozelor

Noile lifturile sunt echipamente de ultimă generație, proiectate pentru a oferi un nivel ridicat de siguranță și confort tuturor utilizatorilor, de la copii și părinți, până la vârstnici și persoane cu mobilitate redusă. Înainte de punerea în funcțiune, inspectorii de specialitate au realizat verificările tehnice și procedurile de autorizare necesare, confirmând respectarea tuturor normelor de siguranță și funcționare.

Pentru unii, modernizarea poate părea o simplă înlocuire tehnică. Pentru locatari, însă, noile lifturi înseamnă condiții de trai mai bune, acces facil și un plus de siguranță în viața de zi cu zi. Primăria municipiului Slatina anunță că programul de modernizare a lifturilor va continua, etapizat, la nivelul întregului oraș.