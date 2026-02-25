Situația hidrologică din Brebeni, sub control

Autoritățile locale din comuna Brebeni au monitorizat în permanență evoluția nivelului apelor în ultimele ore. Potrivit primarului Florea Cîrstea, intervențiile realizate în ultimul an și mobilizarea rapidă a echipelor din teren au prevenit apariția unor situații grave. În intervalul critic 18:00-20:00, nivelul apei în pârâurile Dârjov, Jid și Oboga a depășit cu aproximativ 20-25 de centimetri cota de atenție. Cu toate acestea, situația a rămas sub control, datorită monitorizării continue și lucrărilor de consolidare realizate după inundațiile anterioare.

Primăria a convocat Comitetul pentru Situații de Urgență și a instituit permanență în teren, cu angajați care au verificat oră de oră punctele critice și au documentat evoluția apelor. Primarul a subliniat implicarea directă în gestionarea situației și cooperarea cu autoritățile județene.

„Dragi cetățeni ai comunei Brebeni, având în vedere situația hidrologică din ultimele ore, vă aduc la cunoștință faptul că pe raza comunei Brebeni pârâurile Dârjov, Jid și Oboga au fost monitorizate permanent. Angajații primăriei au verificat din oră în oră debitul de apa. Intervalul critic fiind între orele 18:00-20:00, când nivelul apei a ajuns la aproximativ 20-25 cm peste limita critică, însă situația a rămas sub control. Un factor esențial care a prevenit apariția unei situații grave, a fost intervenția realizată după ultimele inundații, când s-a lucrat la structura albiei cursurilor de apă. Aceste lucrări din anul 2025,cât si reparatiile facute la dig,,consolidare maluri,betonare deversor, refacerea treptelor si a pilonilor de oprire” și-au dovedit eficiența, contribuind decisiv la evitarea unei situații critice în localitatea noastră. De asemenea, am convocat Comitetul pentru Situații de Urgență și am dispus toate măsurile necesare pentru monitorizare și intervenție rapidă,asigurând permanenta in teren cu 2 angajati din cadrul primariei Brebeni! Menționez că în această perioadă, într-o localitate vecină, pârâul Dârjov a provocat inundații în două sate, ceea ce confirmă caracterul serios al fenomenelor meteorologice din zonă. Am fost în permanență implicat în coordonarea acțiunilor de teren, urmărind personal evoluția nivelului apelor și asigurându-mă că toate măsurile necesare sunt luate la timp pentru protejarea comunității noastre. Am ținut legătura personal cu Instituția Prefecturii, direct cu domnul prefect Cosmin Floreanu, care, indiferent de oră a răspuns la telefon.Totodată, i-am trimis filmările pe timpul nopții, deoarece doi angajați ai primăriei au filmat din oră în oră nivelul apelor în punctele critice. Siguranța dumneavoastră rămâne prioritatea mea!”, a declarat primarul Florea Cîrstea.