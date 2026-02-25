Promisiune onorată. Senatorul Robert Daniel Ghiță a dus fermierii la Senat!

Senatorul de Olt, Robert Daniel Ghiță, a adus în atenția Senatul României cazul fermierilor din Crâmpoia și Tufeni, afectați de sacrificarea animalelor dispusă de DSVSA Olt, solicitând clarificarea unor posibile abuzuri ale instituțiilor statului. Petenții au depus probele, iar Comisia a dat termen de două săptămâni autorităților să depună documentele.

Au particulat: Daniel Pîrvu -DSVSA Olt, dr. Marinescu Gheorghe – DSVSA Olt, domnul Vicepreședinte dr. Laszlo Nagy Csutak – ANSVSA, domnul dir. gen. dr. Cristian Mortasivu – ANSVSA, domnul director dr. Veronel Bolborea – directorul DSVSA Olt, Eugen Șotae, primarul comunei Tufeni.



„În ziua de marți, 24 februarie 2026, fermierii olteni din comunele Crâmpoia și Tufeni, afectați de sacrificarea animalelor dispusă de către DSVSA Olt și executată brutal, au avut un dialog cu membrii Comisiei pentru Cercetarea Abuzurilor, Combaterea Corupției și Petiții a Senatului României, la inițiativa senatorului de Olt Robert Daniel Ghiță. La întâlnirea organizată de către Comisia Senatorială au participat și oficialitățile de resort invitate. Ca urmare a investigațiilor efectuate de către senatorul de Olt și în urma constatării acestuia a unei intervenții posibil abuzive a instituțiile statului, care ar fi intervenit incorect împotriva fermierilor, comisia a dat un termen de două săptămâni petenților afectați de sacrificarea animalelor, pentru a documenta adevărul celor întâmplate, cu toate probele pe care aceștia le dețin. După ce vor depune la comisie toate documentele solicitate de către senatori, cercetarea va continua până la restabilirea cadrului legal și aplicarea măsurilor cuvenite de drept. În cadrul unei declarații de presă, senatorul Robert Daniel Ghiță și-a afirmat încrederea că statul își va redefini atribuțiile și competențele în astfel de situații, astfel ca acestea să nu se mai repete, iar fermierii vor fi despăgubiți just pentru daunele suferite”, declară senatorul Robert Daniel Ghiță.

În demersul său senatorul Robert Daniel Ghiță a fost susținut direct de doamna senator Valentina Aldea.