Primarul Mario De Mezzo: „Slatina va fi primul oraș din România liber de păcănele”

Municipiul Slatina se pregătește pentru o schimbare majoră de politică locală, după ce primarul Mario De Mezzo a anunțat intenția de a elimina complet jocurile de noroc de pe raza orașului. Declarația vine în contextul adoptării unei ordonanțe guvernamentale care oferă autorităților locale pârghii sporite în reglementarea activităților de jocuri de noroc. Edilul susține că măsura este motivată de impactul social devastator pe care dependența de jocuri de noroc îl are asupra comunității.

Proiectul de hotărâre urmează să fie introdus pe ordinea de zi a Consiliului Local imediat după publicarea ordonanței în Monitorul Oficial. Dacă va fi adoptat, Slatina ar putea deveni primul oraș din România care interzice complet păcănelele, o inițiativă ce ar putea influența viitoare politici urbane la nivel național.

„Slatina va fi primul oraș liber de păcănele. În momentul în care ordonanța adoptată aseară va fi publicată în Monitorul Oficial, în prima ședință de Consiliul Local voi propune eliminarea din municipiul Slatina a tuturor sălilor de jocuri și a tuturor păcănelelor. Nici o păcănea nu va mai funcționa în municipiul Slatina. Nu! Afară din Slatina, toate păcănelele care au nenorocit o țară întreagă. Adversarii mei politici vor spune De Mezzo, dar pierzi impozite și taxe. Pe acești adversari politici îi întreb cât costă o viață. Cât costă viața copilului de 27 de ani pe care eu l-am văzut mort în râul Olt, pe care l-am văzut în mandatul meu de Prefect și care s-a sinucis după ce a pierdut la păcănele. Cât costă viețile copiilor, soților, taților, vieți distruse de păcănele? Pentru mine, aceste vieți sunt neprețuite. Sănătatea orașului este mai importantă pentru mine. Și păcănelele vor fi eliminate definitiv din Slatina”, a declarat primarul municipiului Slatina, Mario De Mezzo.