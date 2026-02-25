La Slatina, jumătate de secol de iubire sărbătorit în comunitate

Marți, 24 februarie 2026, la Slatina, administrația locală a celebrat unul dintre cele mai emoționante momente dedicate familiei și valorilor durabile, premierea cuplurilor care au împlinit 50 de ani de căsnicie. Evenimentul, organizat de Primărie, a adus în prim-plan povești de viață construite pe iubire, răbdare și solidaritate.

O jumătate de secol trăită împreună

În cadrul ceremoniei, primarul Mario De Mezzo a transmis un mesaj de recunoștință pentru cuplurile sărbătorite, subliniind că acestea reprezintă un model de stabilitate într-o societate marcată de ritm alert și relații fragile.

Edilul a evidențiat că 50 de ani de căsnicie înseamnă „două destine care au ales, zi de zi, să rămână unul lângă celălalt”, depășind împreună încercările vieții și împărtășind bucuriile. În discursul său, el a remarcat că iubirea autentică se sprijină pe perseverență, respect și credință în partener.

Lecții de viață pentru generațiile tinere

Primarul a recunoscut că în viața fiecărui cuplu au existat momente dificile, clipe în care renunțarea părea mai ușoară decât continuarea drumului comun. Totuși, a subliniat că alegerea de a merge mai departe împreună a stat la baza familiilor, copiilor și valorilor care dau forță comunității locale.

Mesajul a avut și o notă personală, edilul și-a amintit de bunicii săi, cei care l-au crescut și i-au insuflat principiile demnității, muncii și iubirii statornice. Potrivit acestuia, cuplurile premiate reprezintă aceeași temelie solidă pentru generațiile viitoare.

Eveniment plin de emoție și tradiție

Ceremonia s-a desfășurat în prezența copiilor, nepoților și prietenilor sărbătoriților, transformând momentul într-o adevărată celebrare a familiei extinse. Atmosfera a fost completată de un spectacol de muzică populară oferit de Primăria municipiului Slatina, dedicat cuplurilor premiate.

Evenimentul s-a încheiat cu urări de sănătate, liniște și ani mulți împreună, într-un gest de respect față de cei care, prin exemplul lor, consolidează valorile comunității.