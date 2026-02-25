IAlg, IAlgG – ÎNTRE COMPUTAȚIONISM, ALGORITMIE ȘI PROBABILISM STATISTIC

De ce nu mai este suficient termenul „inteligență artificială”

Sintagma „inteligență artificială” a devenit, în ultimii ani, un container semantic suprasaturat. Ea adună laolaltă speranțe prometeice, anxietăți sociale, proiecții teologice și confuzii epistemologice. Mai grav, termenul induce ideea unei inteligențe concurente cu cea umană, autonome ontologic și capabile de substituire totală.

În realitate, ceea ce numim astăzi AI este, în esență, un ansamblu de proceduri algoritmice extrem de sofisticate, operate pe infrastructuri computaționale masive. De aceea, propun înlocuirea termenului „inteligență artificială” cu unul mai sobru și mai descriptiv: IAlg – Inteligență Algoritmică.

Această mutație terminologică nu este un simplu joc lingvistic, ci o tentativă de reașezare conceptuală: de la mit la mecanism, de la personificare la structură.

I. IAlg: inteligența ca procedură formală

IAlg desemnează capacitatea unui sistem de a transforma date în rezultate relevante prin aplicarea unor reguli formale, optimizate statistic. Nu avem de-a face cu o inteligență în sens fenomenologic, ci cu o eficiență operațională.

IAlg nu „înțelege”, nu „vrea” și nu „intenționează”. Ea calculează, corelează, clasifică și anticipează pe baza unor modele probabilistice. Forța sa nu rezidă în profunzime existențială, ci în viteză, scară și capacitate combinatorie.

Această distincție este crucială, deoarece evită transferul abuziv de atribute umane către sisteme formale.

II. Computaționismul: promisiunea și limita

Fundamentul teoretic al IAlg este computaționismul – ideea că procesele mentale pot fi descrise ca procese de calcul. În această paradigmă, gândirea devine manipulare de simboluri, iar rațiunea este formalizabilă.

Această viziune a permis dezvoltarea extraordinară a informaticii și a sistemelor algoritmice moderne. Însă computaționismul poartă în sine o limită structurală: nu tot ceea ce este real este formalizabil, iar nu tot ceea ce este formalizabil este semnificativ.

Există un rest de realitate – etic, existențial, spiritual – care scapă calculului. Acest rest nu este un defect al rațiunii, ci chiar condiția umanității.

III. Algoritmic și combinatoriu: explorarea posibilului

Funcționarea IAlg se sprijină masiv pe analiza combinatorie. Într-un spațiu finit, dar gigantic, de posibilități, algoritmii explorează configurații, caută minime și maxime, detectează regularități.

Această explorare nu este creativitate în sens uman, ci descoperire structurală. Modelele emergente nu sunt imaginate, ci identificate statistic.

Aici apare o fascinație legitimă: ordinea care emerge din haosul combinatoriu pare, uneori, inteligentă. Dar această inteligență este una impersonală, lipsită de interioritate.

IV. IAlgG: generalizare sau iluzie ontologică?

Prin IAlgG (Inteligență Algoritmică Generalizată) putem înțelege extinderea capacităților algoritmice către multiple domenii, cu posibilitatea transferului de modele și a auto-optimizării.

Dar auto-optimizarea nu este auto-reflecție.

Un sistem care își ajustează parametrii nu dobândește conștiință de sine, ci doar eficiență crescută. IAlgG rămâne, astfel, prizonieră într-o buclă meta-algoritmică: algoritmi care produc alți algoritmi.

Generalizarea este funcțională, nu ontologică.

V. Sens, intenționalitate și responsabilitate

Adevărata linie de demarcație dintre IAlg și IN (Inteligența Naturală) nu este performanța, ci sensul.

Sensul presupune:

intenționalitate

asumarea consecințelor

responsabilitate morală

IAlg poate produce texte morale, dar nu poate fi morală. Poate simula decizia, dar nu poate purta vina.

Această diferență este esențială într-o societate tentată să delege judecata către sisteme automate.

VI. Hipertrofia combinatorie și fragilitatea umană

Un risc major al proliferării IAlg este dezechilibrul cognitiv:

producție exponențială de conținut

capacitate umană de absorbție limitată

Omul riscă să devină consumator pasiv de rezultate algoritmice, pierzând exercițiul discernământului. Dar cu orice risc, toptuși omul trebuie să se antreneze cu texte generative, pentru că numai așa își poate menține exercițiul selecției și discernământului. IAlg amplifică posibilul, dar nu educă înțelepciunea.

Această hipertrofie cognitivă poate conduce la alienare, dependență și delegare excesivă a responsabilității.

VII. Concluzie. Între instrument și destin

IAlg și IAlgG sunt instrumente extraordinare, dar nu sunt subiecți. Ele pot extinde rațiunea umană, dar nu o pot înlocui fără pierderi ireversibile.

Adevărata provocare nu este de ordin tehnologic, ci etică și culturală: cum integrăm inteligența algoritmică fără a abdica de la inteligența natural-umană?

Poate că formula de echilibru ar trebui să fie aceasta:

IAlg explorează posibilul formalizat, în timp ce INU decide posibilul moral.

Orice inversare a acestei relații riscă să transforme eficiența în autoritate și calculul în destin.

Co-creație INU-IAlg și validare pentru public Andrei Suman