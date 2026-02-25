Deputatul Mihai-Adrian Țiu cere reforme administrative și eliminarea privilegiilor în sistemul public

Deputatul S.O.S. România de Olt, Mihai-Adrian Țiu solicită Guvernului accelerarea reformelor structurale, de la reorganizarea administrativ-teritorială și transparentizarea achizițiilor publice până la eliminarea privilegiilor din sistemul pensiilor speciale. Într-o declarație fermă, acesta subliniază decalajele majore dintre pensiile magistraților și cele din sistemul public, avertizând că menținerea inechităților și risipa banilor publici erodează încrederea cetățenilor în stat. Parlamentarul atrage atenția că România riscă să piardă fonduri europene esențiale dacă reformele asumate prin PNRR nu sunt implementate, pledând pentru un stat echitabil, în care resursele publice sunt gestionate responsabil, iar povara fiscală nu mai apasă disproporționat asupra populației și mediului de afaceri.

„Guvernul trebuie să facă reforma administrativă, să reorganizeze sistemul achiziţiilor publice şi eliminarea privilegiilor pentru “specialii” României. Decizia Curţii Constituţionale a României de a valida reforma pensiilor magistraţilor reprezintă un prim pas necesar pentru corectarea unor nedreptăţi care au generat, ani la rând, nemulţumire profundă în societatea românească. Dar ramâne o întrebare la care Guvernul României nu a răspuns: Ce se întâmplă cu pensiile magistraţilor aflate deja in plată?Presiunea pe sistemul de pensii o pun pensiile magistraţilor aflate deja în plată. Guvernul trebuie să dea dovadă de transparenţă şi responsabilitate. În 2025, pensia medie a unui magistrat a ajuns la aproape 24.000 de lei net lunar. În timp ce în sistemul public pe pensii, pensia medie a ajuns la aproape 2.800 de lei lunar. Realitatea nu mai putea fi ignorată: România şi-a asumat, prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, obligaţia de a reforma sistemul de pensii speciale. Iar această reformă nu reprezenta doar o condiţie impusă printr-un mecanism european, ci o necesitate morală şi economică pentru restabilirea încrederii cetăţenilor în stat şi în instituţiile sale. Este esenţial ca această lege să fie promulgată, pentru a permite României să îşi respecte angajamentele şi să recupereze cele 231 de milioane de euro din PNRR. Ca deputat al României, voi susţine toate demersurile necesare pentru ca aceste fonduri să nu fie pierdute. Aceste fonduri sunt vitale pentru dezvoltarea ţării, pentru investiţii şi pentru sprijinirea economiei naţionale. România nu îşi permite luxul de a pierde resurse financiare esenţiale din cauza blocajelor politice sau a lipsei de voinţă administrativă. Aceşti bani înseamnă investiţii în infrastructură, în sănătate, în educaţie şi în viitorul generaţiilor următoare. Un stat corect nu poate funcţiona pe baza privilegiilor. Nicio categorie profesională nu trebuie să fie mai presus, iar eliminarea privilegiilor nejustificate este esenţială pentru a restabili încrederea românilor în stat şi pentru a construi o societate în care legea este aceeaşi pentru toţi, fără excepţii şi fără tratamente preferenţiale. Eliminarea privilegiilor trebuie să meargă mână în mână cu eliminarea risipei banilor publici, prin reforme concrete şi reale, nu existente doar pe hârtie. Iar reorganizarea administrativ-teritorială care vizează comasarea localităţilor mici care nu îşi pot susţine singure funcţionarea nu mai reprezintă în prezent o opţiune, ci devine o obligaţie. Nu putem cere sacrificii de la români, în timp ce menţinem o structură administrativă supradimensionată, costisitoare şi ineficientă. Reforma reală înseamnă un stat în care fiecare leu public este cheltuit pentru cetăţeni, nu pentru întreţinerea unor funcţii şi privilegii fără justificare. Înseamnă echilibrarea salariilor din administraţia publică, unde veniturile au fost îngheţate ani la rând. Astăzi, funcţionarii publici oneşti au ajuns să fie plătiţi nedrept de puţin pentru responsabilitatea pe care o poartă. Este inacceptabil ca povara fiscală să apese mereu pe aceleaşi categorii, salariaţi şi firme româneşti, în timp ce externalizarea profiturilor multinaţionalelor este tolerată prin portiţe legislative care golesc bugetul ţării noastre. Celor aflaţi astăzi la limita supravieţuirii li se cer doar sacrificii, în timp ce banii publici sunt irosiţi pe contracte umflate şi achiziţii inutile plătite din taxele lor. Dacă oamenilor de rând li se cere permanent să facă sacrificii, statul are obligaţia morală să elimine risipa, privilegiile şi cheltuielile nejustificate. Mă adresez direct Guvernului României: se cer reforme şi sacrificii de la cetăţeni, însă cine răspunde pentru miliardele risipite prin achiziţii publice supraevaluate? Când vor plăti cei vinovaţi pentru acest jaf din banii publici? Partidul S.O.S. România va rămâne un garant al interesului naţional şi va susţine orice măsură care va contribui la eliminarea privilegiilor nejustificate şi la protejarea intereselor financiare ale tuturor cetăţenilor României. România trebuie să fie un stat al dreptăţii, nu al privilegiilor. Iar reforma pensiilor magistraţilor reprezintă doar începutul. Un popor unit nu poate fi învins!”, este declarația deputatului Țiu.