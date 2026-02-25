Consiliul Județean Olt premiază excelența în educație. 593 de elevi și 191 de profesori recunoscuți pentru efort și performanță

Consiliul Județean Olt a sărbătorit astăzi, 25 februarie, educația și pe cei care aleg, zi de zi, să evolueze, să învețe și să performeze. În cadrul Galei Excelenței în Educație, au fost premiați 593 de elevi și 191 de cadre didactice care s-au remarcat prin muncă susținută, curiozitate și dorința de a merge mereu mai departe, fără a se opri la soluții comode.

Evenimentul a fost mai mult decât o ceremonie de premiere, a fost un moment de recunoaștere a efortului și a pasiunii pentru cunoaștere. Elevii au primit, pe lângă recompense financiare, și un dar simbolic, romanul „Viața la țară” de Duiliu Zamfirescu, un gest menit să sublinieze faptul că, înainte de diplome și medalii, rămâne mereu o carte deschisă. Momentul a fost îmbogățit de prezența lui Nicholas Duiliu Zamfirescu de Aritonovici, strănepotul scriitorului, care le-a transmis personal felicitări olimpicilor și a susținut inițiativele dedicate excelenței în artă și educație.



Președintele Consiliului Județean Olt, Marius Oprescu, a subliniat importanța recunoașterii performanței și a investiției constante în educație: „Gala Excelenței în Educație este modul prin care spunem public că vedem acest efort și îl respectăm, iar Consiliul Județean Olt susține, în mod constant, educația tocmai pentru că este o investiție esențială, care produce valoare pe termen lung și consistență viitorului unei comunități.

Această gală este, în esență, expresia unui principiu simplu: performanța trebuie susținută și trebuie făcută vizibilă, pentru că într-o lume marcată de tentații facile și de soluții rapide, alegerea drumului educației, al disciplinei și al efortului rămâne cea mai solidă formă de reușită.

Continuați să alegeți acest drum, pentru că el este cel care construiește caractere, consolidează destine și dă forță unei comunități”.