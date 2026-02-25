Caracal. Esplanada și clădirea ITL, în plin proces de reabilitare

Administrația locală continuă demersurile de modernizare a infrastructurii urbane, primarul municipiului, Ion Doldurea, și viceprimarul Lari Pătran, purtând discuții cu echipele implicate în reabilitarea Esplanadei și a clădirii ITL.
Potrivit reprezentanților municipalității, investițiile fac parte dintr-un amplu program de regenerare urbană, menit să transforme orașul într-un spațiu modern, atractiv și funcțional pentru locuitori. Refacerea Esplanadei este considerată un proiect strategic, care depășește dimensiunea unei simple lucrări de infrastructură, fiind privită ca un demers de revitalizare a unui punct central al vieții comunitare.
„Aceste proiecte reflectă grija pentru locurile în care trăim și pentru comunitatea care le dă viață”, a transmis primarul Ion Doldurea.
În paralel, modernizarea clădirii ITL urmărește îmbunătățirea condițiilor de lucru pentru angajați și optimizarea interacțiunii cu cetățenii. Autoritățile locale susțin că investiția va contribui la eficientizarea serviciilor publice și la creșterea calității relației dintre administrație și contribuabili.
