„Ascensiune”, trei tineri artiști din Craiova transformă materia în emoție și căutare vizuală la Muzeul Județean Olt

Muzeul Județean Olt aduce în prim-plan expoziția „Ascensiune”, un proiect care reunește trei studenți ai Universitatea din Craiova, Iulian Silviu Banuț, Cătălina Gabriela Dobroiu și Pavel Stănescu, într-un dialog vizual despre devenire, memorie și transformare artistică. Lucrările, realizate în cărbune, cafea, ulei și tehnici mixte, explorează tensiunea dintre control și hazard, dintre gest și materie, propunând o experiență centrată pe procesul creației. Expoziția devine astfel o metaforă a evoluției interioare și profesionale a artiștilor, invitând publicul să descopere emoția, energia și fragilitatea care se nasc din întâlnirea dintre intenție și descoperire.

Expoziția va fi deschisă joi, 26 februarie 2026, la Galeria „ARTIS”.

„Expoziția ASCENSIUNE reunește lucrările artiștilor Iulian Silviu Banuț, Cătălina Gabriela Dobroiu și Pavel Stănescu, colegi de facultate în anul II la secția Arte Vizuale, specializarea Pictură, în cadrul Universitatea din Craiova, Facultatea de Teologie Ortodoxă.

Selecția de lucrări moderne contemporane este construită în jurul dialogului dintre material, gest și memorie vizuală. Conceptul expozițional sugerează ideea de devenire, transformare și evoluție artistică, reflectând parcursul vizual și interior al fiecărui artist.

Lucrările realizate în cărbune și cafea investighează expresivitatea materiei brute, unde accidentul devine limbaj plastic. Cafeaua, material organic, instabil și imprevizibil, introduce o dimensiune a timpului și a transformării, în timp ce cărbunele accentuează tensiunea, structura și dramatismul imaginii. Împreună, acestea generează suprafețe vibrante, marcate de transparențe, sedimentări și urme gestuale.

În contrapunct, lucrările în ulei și tehnică mixtă propun o construcție vizuală mai densă, unde stratificarea, textura și culoarea devin instrumente de aprofundare a spațiului interior. Materialitatea picturii este asumată ca prezență activă, iar imaginea se configurează ca teritoriu al emoției, al energiei și al reflecției.

Ansamblul expozițional propune o experiență vizuală centrată pe proces, pe relația dintre control și hazard, dintre intenție și descoperire. În acest context, ascensiunea devine nu doar un concept tematic, ci o metaforă a devenirii artistice și a căutării continue.

Statement artistic – Iulian Silviu Banuț

Demersul meu artistic se construiește în jurul relației dintre materie, gest și emoție vizuală. Privesc pictura ca pe un spațiu al căutării, unde imaginea nu este doar reprezentare, ci experiență, energie și stare.

Lucrările mele explorează tensiunea dintre control și accident, dintre structură și spontaneitate. Utilizarea materialelor precum cărbunele, cafeaua, uleiul sau tehnica mixtă nu reprezintă doar o alegere tehnică, ci o extensie a limbajului plastic. Fiecare material aduce o expresivitate distinctă, o temporalitate proprie și o încărcătură simbolică ce participă activ la construcția imaginii.

Sunt interesat de urmele gestului, de vibrația suprafeței și de dinamica formelor. Imaginea apare ca rezultat al unui dialog continuu între intenție și descoperire, între luciditate și intuiție. Materia devine astfel teritoriu al experimentului, al introspecției și al transformării.

Pictura, pentru mine, este un proces viu, o formă de reflecție vizuală în care emoția, energia și memoria se întâlnesc într-un limbaj deschis interpretării.

Ma numesc Dobroiu Gabriela-Cătălina, artist plastic, nascuta in 1989, 31 august la Craiova.

Crescută într-o comuna din apropierea Craiovei, Radovan unde copilaria mi-a fost inspirata de arta naiva pe care bunica mea Ana o avea in carpetele desenate si cusute de mana.

Studenta in prezent la Facultatea de Arte Vizuale – Pictura Craiova, dar cu inceputuri ale artei naive puse de data aceasta in continut de culoare pe panza.

La început am pictat din pasiune acasa si pentru cei dragi, activand ca si profesie in domeniul sănătății, dar am ales sa imi urmez aceasta chemare interioara spre culoare, arta si frumos.

In prezent ma regasec cu un stil contemporan modern si neoimpresionism,

expunanand in lucrarea „Radacini” copacul generatiei mele care ne transmite ca iubirea si radacinile ne vor chema intodeauna acasă.

Am fost prezenta cu o parte din lucrarile mele in expoziții de grup, organizate in cadrul facultatii ” SKETCH GENERATORS” – expoziție de crochiuri, Galeria de Arta 1 Craiova ” PEISAJUL – analogie si sincretism” – lucrarea „Urban Craiova /Poemul unei amintiri”, hotel Prestige Craiova – lucrarea „Urban Traditional Sibiu” si la Muzeul Cărții si Exilului Romanesc „Occupied Silence” – cu o lucrare inspirata din cladirile abandonate.

Lucrările mele le intitulez poeme, deoarece fiecare traire a sufletului este transformata in poezie pe panza.

Iubind si poezia, am așternut de-a lungul timpului si cateva versuri păstrate într-o arhiva personală.

Eu sunt Cătălina Poem.

Statement artistic – Pavel Stănescu

Practica mea artistică se dezvoltă în jurul expresivității gestului și al relației directe cu materia picturală. Privesc pictura ca pe un proces deschis, în care imaginea se construiește gradual, prin acumulare, intervenție și transformare.

Lucrările mele investighează dinamica suprafeței, echilibrul compozițional și tensiunile vizuale generate de dialogul dintre formă, textură și ritm. Sunt interesat de energia internă a imaginii, de vibrația cromatică și de structurile plastice care apar în urma interacțiunii dintre control și spontaneitate.

Materia picturală devine un spațiu al experimentului, unde gestul nu este doar instrument, ci limbaj. Straturile, urmele și intervențiile vizibile reflectă un proces continuu de căutare, ajustare și redefinire a imaginii.

Pictura reprezintă, în acest context, un teritoriu al explorării vizuale și al reflecției, în care echilibrul dintre intenție și descoperire generează sensuri deschise interpretării”, se arată în comunicatul Muzeului Județean Olt.