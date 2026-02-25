Acțiuni integrate ale polițiștilor olteni pentru siguranța elevilor din Slatina

Polițiștii din cadrul Inspectoratul de Poliție Județean Olt au desfășurat marți, 24 februarie, activități preventive în trei unități de învățământ din Slatina, vizând prevenirea consumului de droguri, a violenței și a altor comportamente de risc. Acțiunile au inclus controale la agenți economici și sesiuni informative la care au participat peste 200 de elevi și cadre didactice.

„La data de 24 februarie a.c., polițiștii olteni au acționat pentru consolidarea climatului de siguranță în mediul școlar, prin desfășurarea unor activități preventive în municipiul Slatina. În cadrul demersului, polițiști din structurile de siguranță școlară, ordine publică, investigații economice, criminalistic și prevenirea criminalității, împreună cu specialiști ai Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Olt și jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Olt, au fost prezenți în trei unități de învățământ. Acțiunile au avut un caracter integrat, fiind orientate atât spre prevenirea traficului de droguri și a altor substanțe interzise, cât și spre combaterea faptelor de violență, a portului fără drept de obiecte periculoase, a absenteismului și a altor comportamente cu risc în rândul minorilor. În paralel, au fost efectuate verificări la cinci agenți economici, pentru a se asigura respectarea legislației privind comercializarea produselor din tutun, alcool și energizante minorilor și menținerea ordinii și liniștii publice. Componenta informativă a inclus opt activități preventive, la care au participat peste 200 de elevi și cadre didactice. Discuțiile au vizat consecințele traficului de substanțe interzise, importanța adoptării unui stil de viață sănătos și responsabil, precum și necesitatea frecventării cursurilor școlare. IPJ Olt va continua organizarea unor astfel de acțiuni, în colaborare cu partenerii instituționali, pentru prevenirea faptelor antisociale și protejarea elevilor”, transmit reprezentanții IPJ Olt.