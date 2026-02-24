Stație nouă de microbuz în satul Turia

Locuitorii satului Turia, aparținând comunei Valea-Mare, beneficiază începând de luni, 23 februarie, de o stație de microbuz, destinată să ofere condiții decente de așteptare pentru transportul public. Anunțul a fost făcut de primarul comunei, Gabriel Dragnea, care a subliniat că investiția răspunde solicitărilor repetate ale comunității locale, în special ale pensionarilor.

Noua stație a fost amplasată într-un punct accesibil pentru navetiștii care se deplasează zilnic către Slatina sau către centrul comunei, inclusiv sediul primăriei. Până acum, călătorii erau nevoiți să aștepte microbuzul în condiții improprii, expuși ploii, ninsorii sau temperaturilor ridicate.

„Am promis oamenilor din Turia că vom rezolva această problemă și ne-am ținut de cuvânt. De acum înainte, navetiștii vor avea un spațiu adecvat unde să aștepte mijlocul de transport”, a transmis edilul.