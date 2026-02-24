Slatina. Târgul de Mărțișor revine

Tradiția primăverii prinde din nou viață în municipiul Slatina, unde Târgul de Mărțișor și-a deschis porțile în Parcul Tineretului, aducând culoare și optimism în ciuda vremii capricioase. Evenimentul este organizat de Primăria municipiului Slatina, prin Direcția Administrare Patrimoniu, și reunește aproximativ 90 de comercianți din zonă și din împrejurimi. Vizitatorii sunt întâmpinați cu o ofertă variată, ce include mărțișoare tradiționale și moderne, produse hand-made și home-made, precum și flori și aranjamente specifice sezonului de primăvară. Standurile bogat decorate transformă aleile parcului într-un spațiu vibrant, dedicat uneia dintre cele mai îndrăgite tradiții românești.

Deși temperaturile scăzute și precipitațiile persistente au marcat debutul târgului, atmosfera rămâne una caldă și primitoare, susținută de entuziasmul comercianților și al vizitatorilor. Evenimentul oferă slătinenilor ocazia de a alege cadouri simbolice pentru cei dragi și de a susține producătorii locali.

Târgul se desfășoară în perioada 23 februarie-8 martie, oferind timp suficient celor interesați să găsească mărțișorul sau darul potrivit pentru a celebra venirea primăverii.

„Îi invităm pe toți slătinenii să ne treacă pragul, să susțină producătorii locali și să se bucure de farmecul acestei frumoase tradiții românești. Vă așteptăm cu drag în Parcul Tineretului!”, transmit reprezentanții Primăriei municipiului Slatina.