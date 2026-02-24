Senatorul Petre Cezar acuză blocarea a 2.700 de proiecte prin Programul „Anghel Saligny” și denunță criterii politice în alocarea fondurilor

Senatorul AUR de Olt, Petre Cezar, acuză Guvernul că a blocat mii de investiții locale sub pretextul unei reforme economice. Într-o declarație publică, parlamentarul susține că ordonanța de urgență privind Programul „Anghel Saligny” a afectat grav comunități vulnerabile, administrații locale și mediul economic. Potrivit senatorului, promisiunile făcute anul trecut privind evaluarea obiectivă a contractelor nu au fost respectate, iar criteriul politic ar fi fost decisiv în stoparea proiectelor.

Senatorul susține că efectele deciziei sunt deja vizibile, șantiere abandonate, firme în blocaj financiar și administrații locale incapabile să finalizeze lucrările începute. În opinia sa, introducerea unei cofinanțări de 20% afectează în special primăriile mici, care nu dispun de resursele necesare pentru a susține investițiile. Acesta avertizează că măsurile ar putea duce la accentuarea decalajelor de dezvoltare și la pierderea încrederii în actul de guvernare, subliniind că lipsa transparenței și a criteriilor clare de prioritizare a proiectelor ridică semne de întrebare asupra modului în care sunt gestionate fondurile publice.

„Vorbim despre o ordonanță de urgență unde, sub pretextul unei reforme economice, s-a emis această ordonanță prin care au fost blocate nu mai puțin de 2.700 de proiecte prin programul „Angel Saligny”. Ați promis la mijlocul anului trecut că veți evalua fiecare contract pe bază a unor criterii obiective, inclusiv în funcție de stadiul lucrărilor. În realitate,însa, ați demonstrat că singurul criteriu care a contat a fost cel politic. Exact asta v-am reproșat încă de la început, că veți transforma un program de investiții într-un instrument de recompensare a clientelei politice. Astăzi, faptele vorbesc pentru voi și nu vorbele. Ați pus în aceeași oală proiectele pentru comunități vulnerabile și administrații performante. Fără transparență și fără o listă clară de priorități. Ați schimbat regulile în timpul jocului, după ce contractele au fost semnate, lucrările începute și toate obligațiile asumate. În urma acestei decizii, sute de firme sunt blocate pentru că nu și-au primit banii pentru toate lucrările executate. Șantierele sunt abandonate, comunitățile rămân cu drumurile sparte și rețelele neterminate, iar economia locală este la pământ. Mai mult, ați impus și o cofinanțare de 20%, fără să țineți cont că multe primării, mai ales cele care sunt mici, sunt vulnerabile și nu își permit și nu au resursele ca să asigure această cofinanțare. Practic, i-ați pedepsit exact pe cei care au cea mai multă nevoie de aceste investiții, i-ați condamnat la subdezvoltare pentru că nu au bani să plătească greșelile guvernării voastre. Au lipsit transparența, criteriile clare, listele publice de priorități și asumarea răspunderii. A lipsit exact ceea ce ați propus și ceea ce ați promis că o să faceți și n-ați făcut. Aceasta nu e o reformă, aceasta e o decizie care și-a făcut deja simțit efectul, iar consecințele economice și sociale sunt grave. Singurul lucru care se evidențiază aici este scăderea de încredere în actuala guvernare”, este declarația senatorului Petre Cezar.