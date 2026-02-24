Planuri ambițioase pentru dezvoltarea municipiului Slatina în 2026. Investiții în infrastructură, spații verzi și educație

La început de an, administrația locală din Slatina își asumă public obiectivele pentru anul în curs, într-un exercițiu de transparență și responsabilitate față de comunitate. Primarul Mario De Mezzo, alături de Claudiu Dascălu, director general Investiții și Proiecte, și Andrei Bălan, director DUS, a prezentat principalele direcții de dezvoltare. Mesajul central este clar, modernizarea orașului nu se rezumă doar la asfaltări, ci vizează calitatea vieții în ansamblu, de la locuri de joacă și parcuri, până la educație și spații verzi.

Reabilitarea infrastructurii rutiere

Primarul a anunțat că anul acesta vor fi reabilitate numeroase străzi. Totuși, edilul subliniază că simpla refacere a infrastructurii rutiere nu este suficientă: „Doar străzi să facem într-un an de zile nu-i de ajuns. Trebuie să mai facem și alte lucruri”.

Pentru lista principalelor străzi și lucrări de infrastructură programate pentru anul 2026, puteți accesa link-ul de mai jos.

Toate locurile de joacă, noi până la finalul anului

Un obiectiv major este modernizarea completă a locurilor de joacă din oraș. După cele 30 realizate anul trecut, administrația locală și-a propus pentru acest an: reabilitarea a 27 de locuri de joacă, amenajarea unui loc de joacă nou la TCH, rezolvarea unei situații legate de teren care va fi remediată tot anul acesta.

Potrivit lui Andrei Bălan, până la sfârșitul anului nu va mai exista niciun loc de joacă nereabilitat în Slatina.

Proiecte urbane majore. Piețe, parcuri și bază sportivă

Printre investițiile prioritare anunțate se numără:

Piața Gării

Reabilitarea acestei zone este considerată esențială pentru imaginea orașului și pentru mobilitatea urbană.

Bază sportivă și parc pe Văilor

Proiectul vizează crearea unui spațiu modern pentru sport și recreere, într-o zonă cu potențial de dezvoltare.

Piațeta Steaua

Reabilitarea piațetei, promisă pensionarilor, va avea ca standard de referință amenajarea de la Fântâna Speranței, ceea ce sugerează un nivel ridicat de calitate urbanistică.

Parcul Pitești

Primarul își dorește o transformare spectaculoasă a parcului: „Este, cred, cel mai frumos parc în oraș pe care-l avem. Și trebuie să-l aducem la viață”.

Se urmărește revitalizarea completă a spațiului, pentru a-l transforma într-un punct de atracție pentru toate vârstele.

Investiții în educație. Grădiniță nouă și creșă

Municipalitatea anunță o grădiniță nouă în clădirea de la Serena, cu termen estimat pentru toamnă și o creșă pe strada Constantin Brâncoveanu.

Aceste proiecte vizează echilibrarea cererii de locuri în educația timpurie, în special într-un cartier cu populație tânără.

Extinderea și modernizarea spațiilor verzi

Dezvoltare Urbană va continua reabilitarea zonelor verzi din cartiere, cu accent pe sisteme de irigații pe străzile Primăverii și Libertății, înverzirea completă a zonelor vizate, modernizarea cartierului din spatele CAM-urilor, Aleea Muncii, reamenajarea spațiilor verzi de pe strada Cornișei, lângă Spitalul Județean, plantarea de gazon și arbuști, instalarea de mobilier urban. Aceste intervenții urmăresc creșterea confortului urban și îmbunătățirea microclimatului în cartiere.

O strategie centrată pe comunitate

Prin obiectivele anunțate, administrația locală transmite un mesaj de responsabilitate și predictibilitate. Primarul Mario De Mezzo a subliniat importanța asumării publice a planurilor: „Un primar responsabil anunță la începutul anului ce urmează să facă, astfel încât, la final, să dea socoteală în fața comunității daca a făcut ce și-a propus”.