I. O clarificare conceptuală: de la IA la IAlg

Dacă termenul „inteligență artificială” induce, cum ai argumentat deja în alte texte, o ambiguitate ontologică și o tensiune simbolică, atunci poate că este util să operăm în direcția unei decantări conceptuale.

Propunerea „IAlg” (Inteligență Algoritmică) mută accentul de pe artificialitate pe mecanism:

nu avem de-a face cu o „inteligență” autonomă, ci cu o arhitectură de procesare formală bazată pe algoritmi.

IAlg = sistem de transformare formală a datelor, pe baza unor reguli optimizate statistic.

IAlgG (Inteligență Algoritmică Generalizată) ar desemna extensia acestor sisteme către domenii multiple, cu capacitate de transfer și auto-optimizare meta-algoritmică.

În acest cadru, discuția se mută din registrul mitologic în cel epistemologic.

II. Computaționismul: lumea ca proces calculat

Orice reflecție serioasă despre IAlg trebuie să treacă prin computaționism – teza conform căreia procesele mentale pot fi înțelese ca procese de calcul.

Un reper inevitabil este Alan Turing, care a arătat că orice procedură formalizabilă poate fi exprimată ca operație pe o mașină abstractă.

Mai târziu, prin formalismul matematic și dezvoltarea din teoria informației, s-a conturat ideea că:

a gândi = a calcula

a calcula = a transforma simboluri conform unor reguli finite

Însă aici apare prima tensiune eseistică:

Dacă realitatea este complet computabilă, atunci IAlg este doar o extensie accelerată a raționalității umane.

Dacă nu este complet computabilă, atunci IAlg operează doar pe suprafața formalizabilă a realului.

Aici se invocă indirect limitele sugerate de Kurt Gödel : orice sistem formal, suficient de complex conține propoziții adevărate care nu pot fi demonstrate în interiorul lui.

Prin analogie:

orice sistem IAlg suficient de complex va opera într-un orizont de incompletitudine.

III. Algoritmic vs. Analiză combinatorie: forță brută sau structură emergentă?

Majoritatea sistemelor actuale de tip IAlg sunt bazate pe:

optimizare numerică,

analiză probabilistică,

explorări combinatorii de mare amploare.

Dar analiza combinatorie introduce o dimensiune:

Într-un spațiu finit, dar enorm, de posibilități, apar configurații emergente care nu au fost explicit programate.

Aici intervine întrebarea eseistică centrală:

Este IAlg doar o accelerare combinatorie a posibilului uman?

Sau este o formă de descoperire structurală a ordinii ascunse?

Dacă luăm exemplul rețelelor neuronale profunde, ele nu „înțeleg” în sens fenomenologic, dar detectează regularități statistice într-un spațiu de dimensiuni foarte mari.

În această direcție, IAlg nu este o conștiință, ci un explorator combinatoriu.

IV. IAlgG și meta-algoritmicitatea

Ce distinge IAlgG, față de IAlg?

Din această perspectivă, IAlgG are capacitatea de:

a distinge un gen de algoritmi noi,

a modifica propriile structuri de optimizare,

operare transversală între domenii.

Dar chiar și aici rămâne întrebarea ontologică:

Auto-optimizarea este echivalentă cu auto-înțelegerea?

Sau avem doar o spirală meta-combinatorie?

Aici se poate face o paralelă critică cu ambițiile declarate ale unor organizații precum OpenAI , care urmăresc dezvoltarea unei inteligențe generale. Însă „generalitatea” poate fi:

extensie de domeniu,

sau autonomie ontologică.

IAlgG, în sens strict, ar putea fi doar o generalizare, nu o emergență a subiectivității.

V. Problema sensului: dincolo de algoritm

Algoritmul operează pe:

sintaxă

structură

probabilitate

Dar sensul uman implică:

intenționalitate

interioritate

responsabilitate morală

Chiar dacă IAlg poate produce texte teologice, juridice sau filosofice, el nu trăiește consecințele.

Aceasta este ruptura din cauză:

computațională

existențială

Și aici se poate reveni la perspectiva ta despre prevalența INU (Inteligența Natural-Umană) ca instanță finală de decizie și responsabilitate.

VI. Riscul hipertrofiei combinatorii

Într-un univers în care IAlg explorează miliarde de combinații pe secundă, omul rămâne cu o capacitate limitată de absorbție.

Apare astfel într-un dezgheț:

producție cognitivă exponențială

procesare umană liniară

Genurile *Acestea pot*:

înstrăina

ceda în direcția unei delegări excesive

crea eroziunea discernământului

Și din această perspectivă se poate afirma că, IAlg devine un amplificator de posibilități, dar nu și de înțelepciune.

VII. Concluzie provizorie: între instrument și paradigmă

IAlg și IAlgG pot fi înțelese în trei moduri:

Ca instrumente computaționale sofisticate,

Ca extensii ale raționalității formale umane,

Ca paradigmă nouă de organizare a cunoașterii.

Însă ele rămân captive în sfera algoritmicului.

Analiza combinatorie produce ordine emergentă, dar nu produce experiență.

Computația oferă modelul, dar nu epuizează realitatea.

Astfel, poate formula centrală a eseului ar putea fi:

IAlg explorează posibilul formalizat, în timp ce INU își asumă posibilul moral.

