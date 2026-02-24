93 de viitori polițiști în practică la IPJ Olt

Un număr de 93 de elevi ai școlilor de agenți de poliție au început stagiul de practică în cadrul Inspectoratul de Poliție Județean Olt, marcând o etapă esențială în formarea lor profesională. Tinerii provin de la Școala de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr” Câmpina și Școala de Agenți de Poliție „Septimiu Mureșan” Cluj-Napoca și vor desfășura, pe parcursul următoarelor șase luni, activități practice în structurile de ordine publică și poliție rutieră.

Stagiul este coordonat de Serviciul de Pregătire Profesională și are ca obiectiv familiarizarea elevilor cu realitățile intervențiilor din teren, cu responsabilitățile uniforme și cu rigorile muncii operative. Sub îndrumarea polițiștilor cu experiență, aceștia vor participa la misiuni specifice, vor învăța proceduri de intervenție și vor dobândi abilități esențiale pentru viitoarea lor carieră.

Reprezentanții IPJ Olt subliniază că această etapă practică reprezintă primul pas concret spre profesia de polițist, oferindu-le elevilor oportunitatea de a aplica cunoștințele teoretice în situații reale și de a înțelege importanța disciplinei, integrității și spiritului de echipă.