31 de elevi jandarmi în practică la IJJ Olt

O nouă serie de 31 de elevi ai școlilor militare de subofițeri jandarmi a început stagiul de practică în cadrul structurilor de pază și protecție instituțională ale Inspectoratul de Jandarmi Județean Olt, marcând o etapă esențială în formarea profesională a viitorilor subofițeri. Dintre aceștia, 25 provin de la Școala Militară de Subofițeri „Grigore Alexandru Ghica” Drăgășani , iar alți șase de la Școala Militară de Subofițeri de Jandarmi „Petru Rareș” Fălticeni.

Pe durata stagiului, desfășurat în perioada 23 februarie-3 aprilie, elevii vor participa la activități specifice misiunilor de pază, control al accesului și supraveghere a obiectivelor, sub coordonarea tutorilor profesionali.

„Stagiul reprezintă o etapă importantă în formarea lor, oferindu-le posibilitatea de a aplica în teren cunoștințele dobândite în școlile militare și de a se familiariza cu responsabilitățile reale ale unui jandarm. Inspectoratul de Jandarmi Județean Olt continuă astfel procesul de pregătire practică, asigurând continuitatea formării viitoarelor generații de jandarmi”, transmit reprezentanții IJJ Olt.